Corona: Die Delta-Variante breitet sich im Kreis Dillingen aus

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen sinkt - die Zahl der bestätigten Delta-Fälle steigt von 91 auf 118.

Die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis Dillingen immer weiter aus. Am Freitag stieg die Zahl auf 93, am Samstag auf 118. Dennoch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag auf 54,5 (65,2).

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage - 53 (63) - werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. Im Landkreis Dillingen hat es bisher 3936 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle gegeben.

Die Lage im Höchstädter Seniorenheim Lipp

Die Lage im Höchstäder Seniorenheim Lipp hatte sich im Lauf der Woche weiter zugespitzt. Wie das Dillinger Landratsamt am Donnerstagnachmittag mitteilte, hat sich die Deltavariante des Corona-Virus trotz der sofort veranlassten Maßnahmen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern und beim Personal im Höchstädter Seniorenheim weiter ausgebreitet.

Nach den in der Nacht zum Donnerstag eingegangenen Ergebnissen einer Reihentestung in der Einrichtung hat sich die Zahl der positiven Fälle nochmals deutlich erhöht. Vier hochbetagte Personen mit Risiken für einen schweren Verlauf sind in Zusammenhang mit Corona-Infektion gestorben. Damit stiegt die absolute Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie nun auf 119. Wie das Dillinger Landratsamt am Donnerstagnachmittag mitteilte, hat sich die Deltavariante des Corona-Virus trotz der sofort veranlassten Maßnahmen unter den Bewohnerinnen und Bewohnern und beim Personal im Höchstädter Seniorenheim weiter ausgebreitet.

Wer kann Personal nach Höchstädt schicken?

Aufgrund des erheblichen Ausfalls an pflegenden Kräften hat das Dillinger Gesundheitsamt vergangene Woche vor Ort Möglichkeiten der Unterstützung besprochen. Das Landratsamt initiierte einen Aufruf bei allen Pflegeeinrichtungen im Landkreis mit der Bitte, mit Personal auszuhelfen. Wie das Pflegeheim dann am Freitag mitteilte, hatten sich drei Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der Lauinger Elisabethenstiftung bereit erkärt, auszuhelfen.

Auch die Bundeswehr wurde angefragt



Außerdem wurde zur Unterstützung bei nicht-pflegerischen Maßnahmen ein eiliger Amtshilfeantrag an die Bundeswehr gestellt. Am Donnerstag hatte die Einrichtung im Erdgeschoss eine Pandemiezone für die Infizierten und im Obergeschoss für die noch negativ getesteten Kontaktpersonen eingerichtet. Dabei halfen Höchstädts Bauhof, Feuerwehr und Bürgermeister Gerrit Maneth. Die dafür nötigen Umzüge wurden mit den Betroffenen bzw. deren gesetzlicher Vertretung im Vorfeld abgesprochen. Die nächste Testung der Kontaktpersonen war für Freitag, 13. August, vorgesehen.

Testpflichten für den Besuch in Krankenhäusern und Altenheimen

Bayern setzt im Kampf gegen die Corona-Pandemie ab dem Montag (16. August) verstärkt auf Testpflichten unter anderem für ungeimpfte Besucher und Beschäftigte in Bayerns Alten- und Pflegeheimen. Darauf hat Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek am Samstag in München erneut hingewiesen. Laut Pressemitteilung gilt ab Montag: Nicht geimpfte oder nicht genesene Beschäftigte in vollstationären Einrichtungen der Pflege, in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in denen Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht werden, in Altenheimen sowie Seniorenresidenzen müssen sich ohne Rücksicht auf die 7-Tage-Inzidenz vor Ort an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche, in der sie zum Dienst eingeteilt sind, auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 testen lassen.

Diese Personen sollen eine Drittimpfung gegen Corona erhalten 1 / 3 Zurück Vorwärts In der Gesundheitsministerkonferenz am 2. August wurde ein Beschluss zu den Auffrischimpfungen gefasst: Ab September soll Pflegebedürftigen, Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren vulnerablen Menschen in Einrichtungen in der Regel mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie eine Auffrischimpfung über die mobilen Teams der Impfzentren angeboten werden.

Patientinnen und Patienten mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie Pflegebedürftige und Höchstbetagte, die in ihrer eigenen Häuslichkeit wohnen, sollen durch ihre behandelnden Ärztinnen und Ärzte eine Auffrischimpfung angeboten bekommen.

Darüber hinaus wird ab September allen vollständig geimpften Bürgerinnen und Bürgern, die den ersten Impfschutz mit einem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder Johnson&Johnson erhalten haben, eine weitere Impfung mit dem mRNA-Impfstoff angeboten. Quelle: Landratsamt Augsburg

Auch Besucherinnen und Besucher von Bewohnern von Altenheimen sowie von Pflege- und Behinderteneinrichtungen müssen sich unabhängig von der Inzidenz testen lassen, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Ab dem 16. August 2021 muss zudem das Schutz- und Hygienekonzept von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen ebenfalls ein Testkonzept enthalten, das Testangebote für die Beschäftigten an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche vorsieht.

Immer mehr Impfmöglichkeiten im Landkreis Dillingen

Neben dem Impfzentrum in Wertingen, wo man sich an sieben Tagen pro Woche ohne Anmeldung impfen lassen kann, tun sich immer mehr Impf-Möglichkeiten im Dillinger Land auf. So wird in der Woche ab 16. August auch in der Lauinger Stadthalle die Möglichkeit zum Impfen bestehen. Parallel dazu beginnen die Vorbereitungen für die Drittimpfung von Seniorinnen und Senioren sowie Pflegepersonal, deren Impfung mindestens sechs Monate her ist.

Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes: Erreichbarkeiten angepasst

Aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz und der dadurch weitreichenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat das Landratsamt die Erreichbarkeit des Bürgertelefons angepasst.





Bürgertelefon für alle Fragen rund um Corona und die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Außerhalb der Erreichbarkeit des Bürgertelefons können Fragen auch per E-Mail ( (pm) Künftig ist dasfür alle Fragen rund umund die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vonvonundvonunter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist dasnicht besetzt. Außerhalb der Erreichbarkeit deskönnen Fragen auch per E-Mail ( btelefon@landratsamt.dillingen.de ) an das Gesundheitsamt gereichtet werden.



Quelle: RKI/Landratsamt Dillingen. Hier geht es zur offiziellen Seite des Dillinger Landratsamtes.

