Landkreis Dillingen: Corona-Fälle in Kindergärten und Schulen

Im Landkreis Dillingen werden immer wieder einzelne Kinder oder Betreuungspersonal positiv getestet. Was das nun für die Betroffenen bedeutet.

Dem Gesundheitsamt wurde gestern ein Schüler der Mittelschule Dillingen positiv getestet gemeldet. Eine weitere Positivmeldung ergab sich aus einer Reihentestung im Testzentrum des Landratsamtes Dillingen am 23. März. Dabei lieferte ein PCR-Test bei einem weiteren Schüler ein positives Ergebnis. Deshalb sind jetzt die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse als enge Kontaktpersonen mit einem hohen Infektionsrisiko in Quarantäne.

Nur sieben Schüler von Quarantäne betroffen

Da sich die Schule im Wechselunterricht befand, sind von den Maßnahmen nur sieben Schüler betroffen. Alle Lehrkräfte der Klasse waren im infektiösen Zeitraum zuverlässig mit FFP2-Masken geschützt und hatten negative Testergebnisse. Sie gelten als Kontaktpersonen der Kategorie 2.

Zudem wurde ein Kind des Kindergartens Regenbogen in Lauterbach positiv getestet. Kinder der betroffenen Gruppe wurden als Kontaktpersonen 1 eingestuft und befinden sich in Quarantäne. Das pädagogische Personal gilt als Kontaktpersonen 2. Die Testung findet am 25. März in der Gemeinschaftspraxis Buttenwiesen statt.

Grundschule in Buttenwiesen mit positivem Fall

Auch eine Lehrerin der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule in Buttenwiesen ist positiv getestet. Die Hygienevorgaben wurden eingehalten. Deshalb konnte der gesamte Klassenverband vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen 2 mit geringem Infektionsrisiko eingestuft werden. Alle sind zur Selbstisolierung und Symptombeobachtung aufgefordert.

Im Kindergarten Kringelland in Dillingen-Hausen wurden heute ein Kind und ein Mitglied des Betreuungspersonals im Schnelltest positiv getestet. Die Kinder der betroffenen Gruppe und das pädagogische Personal befinden sich bis zum Ergebnis der veranlassten PCR-Testung in Verdachtsquarantäne. (pm)

