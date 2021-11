Landkreis Dillingen

Corona-Müll: Wie werden die kontaminierten Abfälle in Dillingen entsorgt?

Plus Selbsttests, Masken, Handschuhe – die Pandemie verursacht viel Müll. Für Privathaushalte gibt es auf dem Dillinger Recyclinghof einen eigenen Container. Aber wird dieser benutzt?

Von Laura Mielke

Ein blauer, rostiger Container steht am Ende des Dillinger Recyclinghofs. Zwei Aufkleber mit „Corona-Müll“ weisen auf den Inhalt hin. Ein kleines Schloss sichert den Abfall. Der Müll darf nur unter Aufsicht eines Mitarbeiters eingeworfen werden. Es wirkt an diesem grauen Novembertag schon fast wie der Beginn eines Katastrophenfilms. Aber was genau ist in diesem Container und warum muss er mit einem Schloss abgesichert werden?

