Corona-Test zu Pfingsten: Welche Testzentren im Landkreis Dillingen an den Feiertagen geöffnet sind

Egal, ob zur Familie oder in den Urlaub. Über Pfingsten werden im Landkreis Dillingen wieder viele Menschen einen Corona-Test brauchen, doch nicht alle Testzentren haben geöffnet. Wo ein Test an den Feiertagen möglich ist.

Einen kurzen Abstecher zur Verwandtschaft? Oder doch die Ferien nutzen und in den Urlaub fahren? Egal, was man vor hat: Wer über Pfingsten und in den Ferien auf zwischenmenschliche Kontakte nicht völlig verzichten kann oder möchte, der fühlt sich sicherer, wenn er sich vorher auf das Coronavirus testen lässt. Doch nicht alle Teststationen im Landkreis Dillingen haben über die Feiertage geöffnet. Hier lesen Sie, wo man sich auch an Pfingsten und in den Ferien testen lassen kann:

Die Öffnungszeiten für Testzentren in Dillingen, Lauingen und Gundelfingen

Dillingen : Drei Teststationen gibt es in Dillingen : Das Zentrum im Hallenbad in der Ziegelstraße hat seine Öffnungszeiten über Pfingsten angepasst: Samstag, Pfingstsonntag und Pfingstmontag hat es von 10 bis 12 Uhr geöffnet, gleiches gilt für Fronleichnam am 3. Juni. In den übrigen Ferien gelten die bisherigen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag von 7.45 bis 11 Uhr sowie von 14 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 12 Uhr und Sonntag von 16 Uhr bis 18 Uhr). Die Anmeldung erfolgt unter apo-schnelltest.de/testzentrum-dillingen/. Auch beim Drogeriemarkt dm kann sich jeder testen lassen. Dort gelten die üblichen Öffnungszeiten des Geschäfts. An Feiertagen ist also kein Test möglich. Eine Terminbuchung ist über die dm-App oder über die Homepage möglich. Das Testzentrum des Landkreises in der Weberstraße hat am Pfingstwochenende und am Pfingstmontag täglich von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Dort werden nur wohlgemerkt nur noch PCR-Testungen durchgeführt. Eine Terminvereinbarung ist unter 09071/514888 möglich.



Corona-Teststationen im Landkreis Dillingen an Pfingsten geöffnet?

Höchstädt : Auch im Höchstädter Pfarrheim kann man sich auf das Coronavirus schnelltesten lassen. Dort gelten in den Ferien die üblichen Öffnungszeiten : Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Montags und Freitags ist die Station von 12.30 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag nachmittags von 13 bis 16.30 Uhr. Am Samstag, 22. Mai, und am Pfingstmontag ist das Zentrum nur vormittags geöffnet. Anmeldung ist unter schnelltest-höchstädt.de möglich. Ohne Voranmeldung ist ein Test immer Montags von 18.30 bis 19.30 Uhr sowie Donnerstags von 9 bis 12 Uhr möglich.

Pfingsten: Haben auch andere Testzentren im Landkreis Dillingen geöffnet?

Doch auch abseits der Städte im Landkreis wurden in den vergangenen Wochen und Monaten Schnelltestzentren für die Bürger eingerichtet. Welche Öffnungszeiten dort gelten, lesen Sie hier:

Bissingen : Dort sind Tests im katholischen Jugendheim möglich. In den Ferien gelten die neuen Öffnungszeiten weiter, heißt von Montag bis Freitag, 8.30 bis 12.30 Uhr sowie zusätzlich jeden Mittwoch und Freitag von 15 bis 18 Uhr. An den Feiertagen ist das Testzentrum geschlossen. Am Pfingstsonntag dafür von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 09084/90212.

