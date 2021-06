Corona-Update: Die Inzidenz im Kreis Dillingen ist wieder unter 30

Seit Donnerstag gelten im Kreis Dillingen die neuen Corona-Lockerungen. Die Inzidenz ist wieder unter 30. Die aktuellen Corona-Zahlen im Überblick:

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Dillingen bleibt weiter relativ niedrig. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt am Samstag laut Robert-Koch-Institut 28. Am Freitag lag der Wert noch bei 30.

Der Wert wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert.

Seit Donnerstag, 10. Juni, treten aufgrund der niedrigen Inzidenz im Landkreis Dillingen weitere Lockerungen in Kraft. Was dann gilt, lesen Sie hier: Die Corona-Regeln im Landkreis Dillingen werden gelockert

So viele Menschen sind im Kreis Dillingen bisher durch Covid-19 verstorben

Die Zahl der mit oder an dem Virus verstorbenen Menschen im Kreis ist am Mittwoch abermals gestiegen. Sie liegt nun bei 114 (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten.).

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Dillingen 3.761 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle registriert. Das sind zwei Fälle mehr als am Freitag.

Die Mutationsfälle breiten sich im Landkreis weiter aus

Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wieder Mutationsfälle mit der Virusvariante B 1.1.7 (Alpha-Variante) dabei. Am Freitag waren es 954, am Samstag 976 Fälle laut Dillinger Landratsamt.

Auch die südafrikanische Virusmutation B1.351, die jetzt als Beta-Variante bezeichnet wird, ist im Landkreis Dillingen angekommen: Insgesamt wurde die Mutation bislang bei 25 Personen aus dem Landkreis Dillingen festgestellt.

Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.

So viele Menschen sind bisher im Kreis Dillingen geimpft

Der Landkreis Dillingen hinkt in Sachen Impfen hinterher: Insgesamt haben 33.986 Menschen im Kreis eine erste Spritze bekommen. 19.607 Menschen sind bereits vollständig geimpft. Alle aktuellen Zahlen finden Sie hier: So weit hinkt der Landkreis Dillingen beim Impfen hinterher

Noch ein Blick auf die Inzidenzen benachbarter Landkreise: An diesem Samstag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut im Kreis Augsburg bei 21,7, in Heidenheim bei 48,2 und in Günzburg bei 55,9. Und im Landkreis Donau-Ries bei 47,1. (pm)

Quelle: Landratsamt Dillingen. Hier geht es zur offiziellen Seite des Dillinger Landratsamtes.

