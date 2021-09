Corona-Update: Die Inzidenz im Landkreis Dillingen sinkt leicht

Corona-Update: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen ist erneut leicht gesunken. Es sind wieder mehr Intensivbetten frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen liegt Stand Samstag bei 78,2 bekannt. Sie ist damit um einen Punkt seit Freitag gesunken. Die Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. 76 Fälle gab es im Kreis Dillingen in den vergangenen sieben Tagen laut RKI.

Im September hat das Dillinger Landratsamt wieder die absoluten Corona-Fallzahlen für die einzelnen Kommunen im Landkreis aufgeschlüsselt. Die höchste Steigerung ist wie erwartet in Höchstädt. Dort gab es seit Ausbruch der Pandemie bis zum 1. August 337 Fälle. Bis zum 1. September stieg die Zahl aufgrund des Corona-Ausbruchs in einem dortigen Altenheim auf 427 Fälle.

Immer wieder Delta

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich nach wie vor aus. Im Landkreis Dillingen liegt die Anzahl bestätigter Fälle aktuell bei 371. Die Zahl der Toten im Kreis Dillingen liegt bei 130.

So viele Intensivbetten sind im Landkreis derzeit frei

Von insgesamt 14 Intensivbetten im Landkreis Dillingen sind derzeit 10 belegt. Unter den Patienten ist aktuell einer oder eine mit einer schweren Covid-Erkrankung, der auch beatmet wird. So steht es auf der Divi-Intensivregister-Karte.

Die aktuellen Corona-Regeln und weitere Impfangebote

Denn inzwischen haben sich die Corona-Regeln für Veranstaltungen, Sport etc wieder geändert. Außerdem haben die beiden Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen auch ihre Besuchsregeln angepasst.

Lesen Sie dazu auch

Parallel zum weiterhin bestehenden Impfangebot im Wertinger Impfzentrum, gibt es im Landkreis Dillingen immer wieder zusätzliche Impfmöglichkeiten, ebenfalls alle ohne Anmeldung. In Gundelfingen und in Dillingen kann man sich bis Sonntag, 12. September, täglich von 10 bis 17 Uhr impfen lassen. In Gundelfingen in der Brenzhalle, in Dillingen in der Sebastian-Kneipphalle. Als Impfstoff wird Biontech/Pfizer verwendet und, solange der Vorrat reicht, Johnson & Johnson angeboten. Eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht erforderlich. Eine weiterer Impftermin ist am kommenden Samstag, 11. September, von 18 bis 24 Uh im Havana in Dillingen. Wer das Angebot in Gundelfingen oder in Dillingen annehmen möchte, sollte an den Personalausweis denken. Der Impfpass empfiehlt sich. Durchgeführt werden die Impfungen vom Team des Wertinger Impfzentrums. Für den Besuch gelten die üblichen Hygieneregeln.

Vom 13. bis 19. September 2021 werden auch Impfungen bei der Gemeinde Schwenningen (Biontech und Johnson&Johnson) angeboten. Hierfür kann jeder ohne Anmeldung oder Termin zwischen 10 und 17 Uhr im Rathaus Schwenningen vorbeikommen.

So geht es mit den Auffrischungsimpfungen im Dillinger Land weiter

Nach dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz und dem neuen Impfkonzept des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege liegt bis Ende des Jahres der Schwerpunkt der Impfzentren auf den mobilen Impfteams zur Durchführung der Auffrischungsimpfungen für die besonders vulnerablen Gruppen.

Dafür kommen derzeit vor allem Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen in Betracht. Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern erhalten auch die dort Beschäftigten die dritte Impfung.

So lange wird das Impfzentrum in Wertingen vorerst aufrechterhalten



Das Impfzentrum in Wertingen wird in seiner jetzigen Form zunächst noch bis Ende September bestehen bleiben.

Danach wird seitens der staatlichen Impfzentren verstärkt auf mobile Teams gesetzt. Das Landratsamt Dillingen wird deshalb das Impfzentrum in Zusammenarbeit mit dem bisherigen Betreiber in modifizierter Form bis Ende April 2022 in Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Impfzentrums, der Firma Ecocare, weiterführen. (pm)