Landkreis Dillingen

vor 20 Min.

Corona-Update: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen fällt

Es ist ein Auf und Ab. Zuletzt war der Landkreis Dillingen in Bayern in Sachen Inzidenz ganz vorne dabei. Nachdem die Inzidenz am Freitag bei 54,8 lag, stieg sie am Samstag auf 61,1 und fiel am Sonntag auf 54,9.

