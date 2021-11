Corona-Update: Inzidenz im Kreis Dillingen sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen ist leicht gesunken. Nach mehreren Tagen mit mehr als 100 neuen Fällen, wurden am Montag 31 gemeldet.

Die Inzidenz im Kreis Dillingen hatte am Sonntag mit 745,1 einen neuen Rekordwert erreicht. Am Montag, 22. November, meldete das RKI einen Wert von 710,1. Lange hatte der Kreis Dillingen einen höheren Wert als seine Nachbarlandkreise. Das ist seit Montag vorbei: Im Landkreis Augsburg liegt die Inzidenz am Montag bei 739,4. Die hohen Infektionszahlen betreffen aber ganz Bayern. Was sich alles in Bayern Mitte Dezember alles ändern wird, lesen Sie hier.

Die Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. Am Montag, 22. November, meldete das Robert-Koch-Institut für den Kreis Dillingen 724 Fälle in den vergangenen sieben Tagen. 31 Neuinfektionen kamen hinzu. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Landkreis Dillingen bislang 148 Menschen gestorben.

So hoch wie am Sonntag, 21. November, war die Inzidenz seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund eineinhalb Jahren im Landkreis Dillingen noch nie. Sie übertrifft aber nicht mehr alle angrenzenden Landkreise: Heidenheim: 610,6; Donau-Ries-Kreis: 544,2; Günzburg: 642,4; Kreis Augsburg: 739,4; Stadt Augsburg: 465,5.

Was ändert sich jetzt in Bayern?

Bayern verschärft das Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das teilte das Bayerische Gesundheitsamt am Freitag mit. Die neuen Regeln sollen am kommenden Mittwoch, 24. November um Mitternacht in Kraft treten, nachdem sich am Dienstag der Ministerrat und der Landtag damit befasst haben. Die neuen Regeln gelten dann zunächst mit Blick auf entsprechende Bundes-Vorgaben bis zum Ablauf des 15. Dezember 2021.

Lesen Sie dazu auch

Ziel ist es, die vierte Corona-Welle zu brechen. Deshalb soll ab Mittwoch unter anderem eine Kontaktbeschränkung für Ungeimpfte gelten. Sie sieht vor, dass bayernweit nur noch Treffen von maximal fünf ungeimpften Personen aus maximal zwei Haushalten möglich sind. Kinder unter zwölf Jahren und Geimpfte werden für die Gesamtzahl der Personen und der Haushalte nicht mitgezählt.

Weitere bundesweite Nachrichten erfahren Sie ständig aktuell in unserem News-Blog.

Hier kann man sich im Kreis Dillingen impfen lassen

Impfungen bei den mobilen Teams gibt es ab Freitag, 12. November grundsätzlich nur noch nach Terminvereinbarung.

Aufgrund der Neustrukturierung werden die Dienstleistungen der Firma Ecolog, die das Impfzentrum des Landkreises im staatlichen Auftrag betreibt, deshalb künftig wie folgt zur Verfügung stehen:

Aufgrund der Zunahme der Impfbereitschaft sowie der erhöhten Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen führt das Impfzentrum Wertingen für die Impfungen in Wertingen und in den einzelnen Kommunen ab 12. November 2021 wieder die vorherige Terminvereinbarung ein.

Am 15. November hat das Landratsamt nun angekündigt, dass die Impfkapazitäten im Kreis Dillingen aufgestockt werden. Schrittweise kommen zu den vier Impfteams neue hinzu.

Anmeldung für die Impftermine der mobilen Impfteams

Eine Impfung durch die mobilen Teams an den jeweiligen Standorten ist daher nur nach vorheriger Terminbuchung über die bayerische Impfsoftware „BayIMCO“ möglich. Diese ist unter dem Link https://impfzentren.bayern/citizen/ erreichbar.

Eine telefonische Terminvereinbarung ist nicht möglich. Für Personen, denen eine Onlineanmeldung nicht möglich ist, besteht weiterhin die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen.

Seit 1. November 2021 werden Impfungen in Wertingen „nur“ noch jeden Samstag von 9.30 bis 15.30 Uhr im Rotkreuz-Haus (Pestalozzistraße 5) gegenüber der Dreifachturnhalle angeboten. Dort sind Erst- und Auffrischimpfungen dann nur noch nach vorheriger Registrierung und Terminbuchung in der Bayerischen Impfsoftware (BayIMCO), https://impfzentren.bayern/citizen/ möglich.

Wann und wo in den verschiedenen Gemeindebereichen Impfungen jede Woche möglich sind, kann der Internetseite www.landkreis-dillingen.de/corona-impfung entnommen werden. Dort gibt es eine Übersicht der Impforte zum Download. Ebenso werden die Impfmöglichkeiten täglich auf den Serviceseiten der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung veröffentlicht.

So viele Intensivbetten sind im Landkreis frei

Von insgesamt 14 Intensivbetten im Landkreis Dillingen sind derzeit 12 belegt. Auf der Intensivstation werden acht Corona-Patienten oder -Patientinnen behandelt, sechs werden invasiv beatmet. Der Anteil der Covid-Patienten und -Patientinnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten liegt im Kreis Dillingen bei 57,14 Prozent

Im Landkreis Heidenheim sind acht der 18 Intensivbetten frei, es gibt vier schwere Corona-Fälle, zwei davon werden beatmet.

Eine deutschlandweite Übersicht findet sich auf der Divi-Intensivregister-Karte. (mit pm)