Corona-Update: Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen unter 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen liegt nun am vierten Tag unter 50. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

Auch am Montag gibt es mit Blick auf die Corona-Inzidenz positive Nachrichten: Der Wert ist im Landkreis Dillingen weiter gesunken und liegt deutlich unter der 50er-Grenze. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut 32,1. Am Sonntag lag sie noch bei 38,3.

Der Wert wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert.

Am Dienstag, 1. Juni, 0 Uhr sind aufgrund der gesunkenen Inzidenz im Landkreis Dillingen Lockerungen in Kraft getreten. Einen Überblick dazu gibt es hier: Die Lockerungen betreffen unter anderem die Gastronomie, Sportvereine sowie Kultureinrichtungen.

Die wichtigsten Antworten auf häufige Fragen haben wir hier zusammengefasst: Corona-Regeln im Kreis Dillingen gelockert – das müssen Sie wissen

Ein weiterer Todesfall im Kreis Dillingen im Zusammenhang mit Corona

Die Zahl der mit oder an dem Virus verstorbenen Menschen im Kreis liegt seit Samstag bei 112 (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten.).

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Dillingen 3.741 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle registriert. Das sind drei Fälle mehr als am Sonntag.

Die Mutationsfälle breiten sich im Landkreis weiter aus

Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wieder Mutationsfälle mit der Virusvariante B 1.1.7 dabei. Am Sonntag waren es 871, am Montag 874 Fälle laut Dillinger Landratsamt.

Auch die südafrikanische Virusmutation B1.351 ist im Landkreis Dillingen angekommen: Insgesamt wurde die Mutation bislang bei 22 Personen aus dem Landkreis Dillingen festgestellt.

Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.

So viele Menschen sind bisher im Kreis Dillingen geimpft

Der Landkreis Dillingen hinkt in Sachen Impfen hinterher: Das Landratsamt Dillingen hat am Freitag, 4. Juni, Zahlen zum aktuellen Stand der Impfungen veröffentlicht.

Die Impfkampagne schreitet voran, im Landkreis Dillingen jedoch weniger schnell als im gesamtdeutschen bzw. -bayerischen Vergleich. So wurde Stand 4. Juni bei insgesamt 33.782 Menschen (35 Prozent) die Impfserie begonnen. 18,6 Prozent sind bereits vollständig geimpft. Das teilte das Dillinger Landratsamt mit. Damit liegt der Kreis zumindest in Sachen der begonnenen Impfserien deutlich hinter der deutschlandweiten Impfquote (44,1 Prozent begonnene Impfserien/ 20,1 Prozent vollständige Impfserien).

Aufgeschlüsselt werden die Zahlen vom Landratsamt auch nach Impfort: Demnach wurden bisher 25.469 Impfserien im Impfzentrum begonnen, die niedergelassenen Ärzte haben schon 8.313 erste Dosen verimpft. In Bayern sind insgesamt inzwischen 14,1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, in Deutschland 14,3 Prozent.

Noch ein Blick auf die Inzidenzen benachbarter Landkreise: An diesem Montag liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut im Kreis Augsburg bei 22,1, in Heidenheim bei 57,2 und in Günzburg bei 73,2. Und im Landkreis Donau-Ries bei 44,1. (pm)

Quelle: Landratsamt Dillingen. Hier geht es zur offiziellen Seite des Dillinger Landratsamtes.

