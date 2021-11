Corona-Update: Wieder zwei Covid-Todesfälle im Kreis Dillingen

Es gab zwei neue Todesfälle im Kreis Dillingen. Zudem kamen 174 Neuinfektionen hinzu. Die aktuelle Corona-Lage.

Die Inzidenz im Kreis Dillingen bleibt hoch. Der Wert in der Region liegt diese schon eine ganze Weile über der der Nachbarlandkreise. Die hohen Infektionszahlen betreffen aber ganz Bayern. Nun wurden weitere Beschränkungen auch für Hotels und Gaststätten beschlossen. Der Kreis Dillingen war früh ein regionaler Hotspot. Am Donnerstag meldet das RKI eine Sieben-Tage-Inzidenz von 726,5. Impfungen bei den mobilen Teams gibt es ab Freitag, 12. November grundsätzlich nur noch nach Terminvereinbarung.

Die Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. Am Donnerstag, 18. November, meldete das Robert-Koch-Institut für den Kreis Dillingen 706 Fälle in den vergangenen sieben Tagen. 174 Neuinfektionen kamen hinzu. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Landkreis Dillingen bislang 146 Menschen gestorben. Am Donnerstag, 18. November wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet.

So hoch wie in dieser Zeit war die Inzidenz seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund eineinhalb Jahren im Landkreis Dillingen noch nie. Sie übertrifft auch die der angrenzenden Landkreise: Heidenheim: 559,4; Donau-Ries-Kreis: 504,7; Günzburg: 621,9; Kreis Augsburg: 652,6; Stadt Augsburg: 533,4

Und Dr. Uta-Maria Kastner, Leiterin des Gesundheitsamtes, glaubt auch nicht an eine schnelle Besserung: „Ich kann keine Hoffnung machen. Die Fälle verdoppeln sich teils täglich.“ Auch aus den Kliniken im Kreis kommt nun ein Hilferuf. Der Chefarzt der Dillinger Kreisklinik Wolfgang Geisser findet deutliche Worte: "Aus mir nicht verständlichen Gründen wird viel zu spät reagiert. Der Covid explodiert. Die bayerische Ampel funktioniert nicht."

Hier kann man sich im Kreis Dillingen impfen lassen

Aufgrund der Neustrukturierung werden die Dienstleistungen der Firma Ecolog, die das Impfzentrum des Landkreises im staatlichen Auftrag betreibt, deshalb künftig wie folgt zur Verfügung stehen:

Aufgrund der Zunahme der Impfbereitschaft sowie der erhöhten Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen führt das Impfzentrum Wertingen für die Impfungen in Wertingen und in den einzelnen Kommunen ab 12. November 2021 wieder die vorherige Terminvereinbarung ein.

Damit will das Impfzentrum in Abstimmung mit dem Landratsamt Dillingen einen möglichst reibungslosen Ablauf gewährleisten und zu lange Wartezeiten vermeiden. In den vergangenen Tagen kam es wegen der sprunghaft gestiegenen Nachfrage nach Erst- und Auffrischungsimpfungen an den Standorten der mobilen Impfteams zu längeren Wartezeiten. Am 15. November hat das Landratsamt nun angekündigt, dass die Impfkapazitäten im Kreis Dillingen aufgestockt werden. Schrittweise kommen zu den vier Impfteams neue hinzu.

Anmeldung für die Impftermine der mobilen Impfteams

Eine Impfung durch die mobilen Teams an den jeweiligen Standorten ist daher nur nach vorheriger Terminbuchung über die bayerische Impfsoftware „BayIMCO“ möglich. Diese ist unter dem Link https://impfzentren.bayern/citizen/ erreichbar.

Eine telefonische Terminvereinbarung ist nicht möglich. Für Personen, denen eine Onlineanmeldung nicht möglich ist, besteht weiterhin die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen.

Seit 1. November 2021 werden Impfungen in Wertingen „nur“ noch jeden Samstag von 9.30 bis 15.30 Uhr im Rotkreuz-Haus (Pestalozzistraße 5) gegenüber der Dreifachturnhalle angeboten. Dort sind Erst- und Auffrischimpfungen dann nur noch nach vorheriger Registrierung und Terminbuchung in der Bayerischen Impfsoftware (BayIMCO), https://impfzentren.bayern/citizen/ möglich.

Wo kann ich mich im Kreis Dillingen impfen lassen?

Das seit 1. Oktober zusätzliche Impfangebot, sich von Dienstag bis Freitag aufgrund der niedrigen Arztdichte im Landkreis Dillingen durch mobile Impfteams der Firma Ecolog an jeweils wechselnden Standorten im Landkreis Dillingen impfen lassen zu können, wird fortgeführt und um den Samstag erweitert, soweit dies vor Ort möglich ist.

Wann und wo in den verschiedenen Gemeindebereichen Impfungen jede Woche möglich sind, kann der Internetseite www.landkreis-dillingen.de/corona-impfung entnommen werden. Dort gibt es eine Übersicht der Impforte zum Download. Ebenso werden die Impfmöglichkeiten täglich auf den Serviceseiten der Donau-Zeitung und Wertinger Zeitung veröffentlicht. Bis zum Samstag, 13. November ist das Impfteam zwischen 10 und 17 Uhr in der Riedblickhalle in Buttenwiesen. Dort war der Ansturm kürzlich hoch, manche Impfwillige mussten abgewiesen werden.

So viele Intensivbetten sind im Landkreis frei

Von insgesamt 14 Intensivbetten im Landkreis Dillingen sind derzeit 13 belegt. Auf der Intensivstation werden acht Corona-Patienten oder -Patientinnen behandelt, fünf werden invasiv beatmet.

Im Landkreis Heidenheim sind vier der 18 Intensivbetten frei, es gibt fünf schwere Corona-Fälle.

Eine deutschlandweite Übersicht findet sich auf der Divi-Intensivregister-Karte. (mit pm)