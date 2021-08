Corona-Update: Zwei weitere Covid-Todesfälle im Altenheim

Es ist ein Auf und Ab. Zuletzt war der Landkreis Dillingen in Bayern in Sachen Inzidenz ganz vorne dabei. Jetzt ist die Inzidenz wieder rapide gefallen.

Nachdem die Inzidenz im Kreis Dillingen kürzlich sprunghaft gestiegen ist (Donnerstag: 70,4), ist sie am Freitag, 20. August, wieder sprunghaft gesunken. Nun liegt der Wert bei 54,9.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. 57 (68) Fälle gab es im Kreis Dillingen in den vergangenen sieben Tagen.

Die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis Dillingen immer weiter aus. Die Fallzahl erhöhte sich allein von Donnerstag auf Freitag von 142 auf 149. Am Freitag wurden 9 Neuinfektionen gemeldet.

Es gibt zwei weitere Todesfälle

Am Freitag, 20. August, sind im Laufe des Vormittags zwei weitere Todesfälle vom Landratsamt gemeldet worden. Die Zahl der Verstorbenen stieg damit auf 125. Die beiden Fälle stehen im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch im Seniorenheim Lipp.

Auch am Donnerstag bestätigte das Dillinger Landratsamt, dass ein weiterer Mensch im Höchstädter Pflege- und Seniorenheim Lipp in Zusammenhang einer Corona-Erkrankung gestorben ist. Laut Landratsamt habe die Person Vorerkrankungen gehabt. Insgesamt muss die private Einrichtung seit dem Ausbruchsgeschehen bisher sieben Todesfälle beklagen.

Diese Corona-Regeln gelten jetzt im Landkreis Dillingen

Die hohe Inzidenz im Kreis Dillingen hat Folgen. Denn inzwischen haben sich die Corona-Regeln für Veranstaltungen, Sport etc wieder geändert. Außerdem haben die beiden Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen auch ihre Besuchsregeln angepasst.

Zum Impfen ab Montag nach Bissingen

Ab Montag, 23. August, bis Samstag, 28. August, kann man sich täglich von 10 bis 17 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Im Pfarr- und Jugendheim in Bissingen, Am Lindenberg 7, wird mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft. Eine vorherige Anmeldung ist – wie auch im Wertinger Impfzentrum – nicht notwendig. Wer das Angebot annehmen möchte, sollte an den Personalausweis denken. Durchgeführt werden die Impfungen vom Team des Wertinger Impfzentrum.

So geht es mit den Auffrischungsimpfungen im Dillinger Land weiter

Nach dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz und dem neuen Impfkonzept des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege liegt bis Ende des Jahres der Schwerpunkt der Impfzentren auf den mobilen Impfteams zur Durchführung der Auffrischungsimpfungen für die besonders vulnerablen Gruppen. Das teilte das Dillinger Landratsamt am Sonntag mit.

Dafür kommen derzeit vor allem Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen, in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen in Betracht. Um diese Personengruppen bestmöglich vor einer Infizierung beziehungsweise vor einem schweren Krankheitsverlauf zu schützen, werde das Impfzentrum des Landkreises Dillingen sehr zeitnah mit den Auffrischungsimpfungen in den Pflegeeinrichtungen beginnen. Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern erhalten auch die dort Beschäftigten die dritte Impfung.

So bereiten sich die Seniorenheime auf die Drittimpfung vor

Nach dem Corona-Ausbruch im Höchstädter Seniorenheim Lipp, hat das Dillinger Landratsamt die weiteren Pflegeeinrichtungen im Dillinger Land um Unterstützung gebeten. Den mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Höchstädt hatten sich infiziert oder mussten als Kontaktperson I in Quarantäne. Auf Nachfrage bei den Seniorenheimen stellte sich heraus, dass auch dort sich die Heimleitungen bereits auf die Drittimpfungen einstellen.

Die Planung und Koordination dieser Impfungen erfolgt durch die Leitung des Impfzentrums in enger Absprache und Zusammenarbeit mit den jeweiligen Einrichtungsleitungen. Unmittelbar nach Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege, dass der Start der Auffrischungsimpfungen bereits im August möglich ist, ist das Impfzentrum an die entsprechenden Einrichtungen herangetreten, um die vor Ort notwendigen Vorbereitungen abzustimmen.

Der Hausärztemangel im Kreis Dillingen bleibt ein Thema

Voraussetzung für eine Auffrischungsimpfung ist, dass der Abschluss der ersten Impfserie beim Impfling mindestens sechs Monate zurückliegt. Die Auffrischungsimpfung erfolgt mit einem mRNA-Impfstoff.

Nach dem neuen Impfkonzept des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege hat das Impfangebot der niedergelassenen Ärzte und Betriebsärzte gegenüber einem staatlichen Impfangebot Vorrang.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (links) kam auf Einladung seines Parteifreundes, des Landtagsabgeordneten Georg Winter (rechts), nach Wertingen und besuchte dort das Impfzentrum auf dem Ebersberg.

Deshalb erhalten Patienteninnen und Patienten mit Immunschwäche sowie Personen ab 80 Jahren und Pflegebedürftige, die nicht in einer Einrichtung leben, die Auffrischungsimpfung vorrangig durch ihre behandelnden Ärzte.

Ungeachtet dessen hat Landrat Leo Schrell in Abstimmung mit dem koordinierenden Arzt, Dr. Alexander Zaune, seine Verwaltung damit beauftragt, bei der Erarbeitung eines Konzeptes für den modifizierten Betrieb des Impfzentrums über den 30. September 2021 hinaus die wegen der im Landkreis Dillingen bekannt niedrigen Arztdichte begrenzte Impfkapazität bei den niedergelassenen Ärzten zu berücksichtigen.

Das Wertinger Impfzentrum soll die niedergelassenen Ärzte unterstützen

Dr. Zaune betont in diesem Zusammenhang, dass auch zukünftig von den Ärzten im Landkreis die Grenze von 2000 Impfungen pro Woche nicht wesentlich überschreiten werden kann. Dies sei sowohl dem Ministerium als auch der kassenärztlichen Vereinigung seitens der niedergelassenen Ärzteschaft, dem Landratsamt und der Bürgermeister des Landkreises breit bekannt gemacht und ausgiebig kommuniziert worden.

Diese Personen sollen eine Drittimpfung gegen Corona erhalten 1 / 3 Zurück Vorwärts In der Gesundheitsministerkonferenz am 2. August wurde ein Beschluss zu den Auffrischimpfungen gefasst: Ab September soll Pflegebedürftigen, Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren vulnerablen Menschen in Einrichtungen in der Regel mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie eine Auffrischimpfung über die mobilen Teams der Impfzentren angeboten werden.

Patientinnen und Patienten mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie Pflegebedürftige und Höchstbetagte, die in ihrer eigenen Häuslichkeit wohnen, sollen durch ihre behandelnden Ärztinnen und Ärzte eine Auffrischimpfung angeboten bekommen.

Darüber hinaus wird ab September allen vollständig geimpften Bürgerinnen und Bürgern, die den ersten Impfschutz mit einem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder Johnson&Johnson erhalten haben, eine weitere Impfung mit dem mRNA-Impfstoff angeboten. Quelle: Landratsamt Augsburg

So lange wird das Impfzentrum in Wertingen vorerst aufrechterhalten

Ein ergänzendes staatliches Impfangebot hält Schrell deshalb im Landkreis Dillingen im Hinblick auf die Auffrischungsimpfungen für zwingend erforderlich. Das Impfzentrum in Wertingen wird deshalb in seiner jetzigen Form zunächst noch bis Ende September bestehen bleiben. Danach wird seitens der staatlichen Impfzentren verstärkt auf mobile Teams gesetzt. Das Landratsamt Dillingen wird deshalb das Impfzentrum in Zusammenarbeit mit dem bisherigen Betreiber in modifizierter Form weiterführen.

In der modifizierten Form sollen die Impfzentren nach derzeitiger Vorgabe der Bayerischen Staatsregierung bis Ende April 2022 fortbestehen. Das finale Konzept zu dieser Neuausrichtung des Impfzentrums wird aktuell durch die Verwaltung des Landkreises in Zusammenarbeit mit dem Betreiber des Impfzentrums, der Firma Ecocare, erarbeitet.

Landrat Leo Schrell hat die Kreisverwaltung dazu beauftragt, bis Mitte September das endgültige Konzept zu erstellen, damit eine zügige und effektive Umsetzung der Neuausrichtung der Bayerischen Impfstrategie im Landkreis Dillingen gegeben ist. (pm)