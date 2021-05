Corona im Kreis Dillingen: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt steil nach unten

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen ist auch am Samstag unterhalb der 100er-Grenze geblieben. Die aktuellen Zahlen im Überblick:

Die Inzidenz im Landkreis Dillingen beträgt am Freitag laut Robert-Koch-Institut 54,9. Das RKI weist daraufhin, dass wegen der Pfingstfeiertage weniger Fälle gemeldet werden könnten als sonst. Am Freitag lag die sieben-Tage-Inzidenz noch bei 82,8. Insgesamt 53 Corona-Fälle sind in den vergangenen sieben Tagen im Landkreis nachgewiesen worden.

Die Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert.

Bislang keine weiteren Corona-Todesfälle im Landkreis Dillingen

Die Zahl der mit dem Virus verstorbenen Menschen im Kreis liegt nach wie vor bei 111 (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten.).

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Dillingen 3.685 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle registriert.

Zahl der Mutationsfälle im Landkreis Dillingen

Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wieder Mutationsfälle mit der Virusvariante B 1.1.7 dabei. Am Samstag bestätigte das Dillinger Landratsamt insgesamt 801 Fälle..

Auch die südafrikanische Virusmutation B1.351 ist im Landkreis Dillingen angekommen: Insgesamt wurde die Mutation bislang bei 19 Personen aus dem Landkreis Dillingen festgestellt. Eine mit dieser Variante infizierte Seniorin ist erst vor Kurzem verstorben.

Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen. (Corona-Notbremse: Das ändert sich im Kreis Dillingen)

So viele Menschen sind bisher im Kreis Dillingen geimpft

Der Landkreis Dillingen hinkt in Sachen Impfen hinterher: Das Landratsamt Dillingen hat am Montag, 24. Mai, Zahlen zum aktuellen Stand der Impfungen veröffentlicht.

So haben insgesamt 32.588 Menschen (33,8 Prozent) im Landkreis Dillingen ihre erste Impfung erhalten. 13,6 Prozent (13.097 Bürgerinnen und Bürger) sind bereits zum zweiten Mal geimpft. Im Impfzentrum in Wertingen, durch mobile Teams und in den Krankenhäusern wurden 25.379 Menschen ein Mal und 12.072 Menschen vollständig geimpft, bei den niedergelassenen Ärzten 7.209 ein Mal und 1.025 Menschen sind vollständig geimpft. Das war Stand am 24. Mai.

Der zusätzlich erhaltene Impfstoff von Johnson und Johnson wird ebenfalls im Landkreis verimpft. Er wird an über 60-Jährige verteilt. Anders als bei anderen Impfstoffen reicht außerdem eine Impfung. Termine vergibt das Landratsamt. Dort geht man davon aus, dass bis Mitte kommender Woche die 1600 zusätzlichen Dosen verimpft sind. Ansonsten stehen derzeit vor allem Zweitimpfungen an.

In Bayern sind insgesamt inzwischen 14,1 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, in Deutschland 14,3 Prozent. (pm)

Quelle: Landratsamt Dillingen. Hier geht es zur offiziellen Seite des Dillinger Landratsamtes.

