Landkreis Dillingen

11:18 Uhr

Corona im Landkreis Dillingen: Eine verpasste Abifeier und Isolation im Altenheim

Plus Schüler des Dillinger Sailer-Gymnasiums müssen nach ihrer Abifahrt in Quarantäne. Nach dem Corona-Ausbruch im Benevit-Seniorenheim in Wittislingen gibt es jetzt Gewissheit.

Von Jonathan Mayer und Berthold Veh

Das Coronavirus verbreitet sich wieder vermehrt im Landkreis Dillingen: Am Sailer-Gymnasium haben sich in der achten und zehnten Jahrgangsstufe vier positive Fälle bestätigt. Alle Klassen der zehnten Jahrgangsstufe und eine Klasse der achten Jahrgangsstufe mussten in Quarantäne, teilt das Dillinger Landratsamt mit. Einige Absolventen und Absolventinnen mussten auf Anordnung des Gesundheitsamtes auf ihre Abifeier verzichten und stattdessen in Quarantäne.

