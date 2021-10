Darum fehlt der Gastronomie auch im Dillinger Land das Personal

Die Gewerkschaft NGG beklagt, die Beschäftigten in Restaurants, Hotels und Biergärten würden beim Einkommen abgehängt. Auch im Kreis Dillingen. Ob sich das am Montag ändert?

Sie arbeiten dann, wenn andere frei haben, kommen mit ihrem Lohn aber kaum über die Runden: Köchinnen und Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte verdienen im Landkreis Dillingen weit unterdurchschnittlich – und könnten aus Geldsorgen ihrer Branche häufiger den Rücken kehren. Davor warnt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und verweist auf eine Analyse der Hans-Böckler-Stiftung, die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit ausgewertet hat.

Auch im Kreis Dillingen sei die Kluft zwischen den Gehältern hoch

Demnach kommen Beschäftigte aus dem bayerischen Gastgewerbe, die eine Vollzeitstelle haben, auf ein mittleres Monatseinkommen von aktuell nur 2.026 Euro brutto, heißt es in einer Pressemitteilung. Branchenübergreifend liegt der Median bei Vollzeit im Freistaat bei 3.572 Euro. Das ergibt eine Lohn-Kluft von 43 Prozent. Nach Einschätzung der Gewerkschaft dürfte sich der Einkommensunterschied auch im Landkreis Dillingen auf eine vierstellige Summe belaufen.

„Wenn Hotel- und Gastro-Beschäftigte beim Verdienst so stark abgehängt sind, dann darf sich keiner darüber wundern, dass sie sich in Zeiten der Corona-Krise einen neuen Job suchen. Denn viele von ihnen mussten monatelang mit dem Kurzarbeitergeld auskommen, ein Teil der Beschäftigten ist noch immer darauf angewiesen“, betont Tim Lubecki, Geschäftsführer der NGG-Region Schwaben.

Obwohl die Wirtinnen und Wirte sowie Hoteliers ebenfalls stark von den Folgen der Pandemie getroffen seien, müsse nun alles dafür getan werden, Löhne und Arbeitsbedingungen attraktiver zu machen. Gelinge das nicht, dürfte es in vielen Hotels, Gaststätten und Cafés bald nicht mehr genügend Personal geben, warnt der Gewerkschafter.

Warum sich am heutigen Montag etwas ändern könnte

Auch dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Bayern sei diese Entwicklung nicht verborgen geblieben. So beklage die Präsidentin des Dehoga Bayern, Angela Inselkammer, die Abwanderung von Fachkräften in andere Branchen und das Fehlen von rund 50.000 Beschäftigten. Um diesen Trend zu stoppen, sind laut Branchenverband höhere Löhne nötig.

Lesen Sie dazu auch

Nach Einschätzung der Gewerkschaft ist die Lage hausgemacht: „Von unbezahlten Überstunden, langen Arbeitszeiten bis hin zu einem rauen Umgangston hinter den Kulissen – viele Probleme im Gastgewerbe haben schon lange vor der Pandemie existiert“, so Lubecki.

Die NGG sieht den für den 4. Oktober geplanten Tarifverhandlungen positiv entgegen und appelliert an den Dehoga Bayern, den Ankündigungen Taten folgen zu lassen und die Branche über einen Tarifvertrag neu aufzustellen. „Gerade jetzt zeigt sich, dass dringend etwas getan werden muss. Die Beschäftigten brauchen deutlich höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen, um den anhaltenden Schwund von Fachleuten und Hilfskräften zu stoppen“, sagt Lubecki.

Der Tarif für Bayerns Gastronomen gilt schon seit 2020 nicht mehr

Die Gewerkschaft verweist darauf, dass schon seit Mai vergangenen Jahres kein Tarifvertrag für Bayerns Wirtshäuser, Hotels und Biergärten mehr gilt. „Die Unternehmen tun gut daran, sich jetzt zu tariflichen Standards zu bekennen. Dazu gehört auch, dass eine Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband nur dann möglich ist, wenn die Tarifverträge akzeptiert werden, die man gemeinsam ausgehandelt hat.“

Nach Beobachtung der NGG kommt es immer häufiger zu sogenannten Mitgliedschaften „ohne Tarifbindung“. Dieser Trend müsse gestoppt werden, um flächendeckend nicht nur faire Arbeitsbedingungen für das Personal zu haben – sondern auch faire Wettbewerbsbedingungen für die Firmen. (pm)