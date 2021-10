Das Corona-Chaos birgt Gefahren

Plus Das Chaos um die Corona-Test lässt einen schnell verzweifeln. Doch der Frust birgt eine Gefahr für die Demokratie.

Die Corona-Pandemie stellt alle immer wieder vor neue Herausforderungen. Das Testen leider auch. Dass die Tests jetzt nur noch für bestimmte Personen kostenlos sind und für andere nicht, kann man nachvollziehen. Aber was Eltern kleiner Kinder jetzt mitmachen und mit ihnen Erzieherinnen, Schulen, Ärzte und Mitarbeitende in Apotheken, das ist eine Zumutung: Gesunde Kita-Kinder werden überall kostenlos getestet.