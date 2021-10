Landkreis Dillingen

13.10.2021

Das ist der neue Leiter des Wertinger Landwirtschaftsamtes

Plus Der neue Chef des Landwirtschaftsamtes Nördlingen-Wertingen (AELF) spricht die Probleme in der Landwirtschaft an. Es gibt immer weniger Höfe in der Region. Ist Bio die Lösung? Dazu: Zahlen und Fakten für den Kreis Dillingen

Von Elli Höchstätter

Manfred Faber ist seit 1. Juli Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen (AELF). Er hat die schwierige Aufgabe, die beiden ehemals selbstständigen Behörden zusammenzuführen. Und die Dauerbrennerthemen in der Landwirtschaft begleiten ihn und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

