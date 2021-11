Das plant der Kreisjugendring im Landkreis Dillingen

Plus 2022 sollen die Ergebnisse des Zam-Projekts ausgewertet und vorgestellt werden. Was außerdem ansteht.

„Zusammen.aktiv.mitgestalten“ oder kurz: Zam, das ist das Motto des Projekts „Jugend aktiv im Landkreis Dillingen“, das im Januar 2020 gestartet wurde. Nachdem der Bus gekauft und mit Graffitis gestaltet war, konnte es losgehen. In den 16 teilnehmenden Städten und Gemeinden im Landkreis wurden bisher 835 Jugendliche an 52 Terminen zu den Themen Mobilität, Wohnsituation, Freizeitgestaltung, Arbeit, Ausbildung und Zukunftsperspektive befragt.