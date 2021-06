Landkreis Dillingen

Das sagen Geistliche aus dem Kreis Dillingen zu aktuellen Kirchenproblemen

Die Katholische Kirche ist wegen Kardinal Marx in Aufruhr. Was sagen Geistliche aus dem Landkreis dazu?

Plus Kirchenvertreter im Landkreis Dillingen lehnen wie Papst Franziskus den Rückzug von Kardinal Reinhard Marx ab. Und sie haben Vorschläge, was sich in der katholischen Kirche ändern muss.

Von Horst von Weitershausen

Ein Donnergrollen erschütterte die katholische Kirche, als Kardinal Reinhard Marx kürzlich Papst Franziskus bat, seinen Rücktritt anzunehmen. Selten hat sich ein hoher kirchlicher Würdenträger so drastisch geäußert: Nach den Missbrauchsfällen in den vergangenen Jahrzehnten sei die Kirche „an einem toten Punkt“ angelangt, so der Kardinal. Sein Amtsverzicht sollte einen Aufbruch für die Kirche bringen. „Wir sollten als Männer der katholischen Kirche Heilsbringer und nicht Unheilsbringer sein. Gläubige sehnen sich nach Kirche, die nicht rechthaberisch ist.“

