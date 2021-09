Das schleichende Vergessen: Demenzwoche im Kreis Dillingen

Eine Woche lang finden im Landkreis Dillingen verschiedene Aktionen und Projekte statt. Alle mit dem Ziel, die Gesellschaft für die Krankheit zu sensibilisieren.

Im Landkreis Dillingen findet dieses Jahr wieder eine Demenzwoche statt. Vom 17. bis 26. September wird die zweite Bayerische Demenzwoche in allen bayerischen Regierungsbezirken organisiert. Landrat Leo Schrell betont in einer Pressemitteilung: „Die Corona-Pandemie darf nicht andere wichtige Themen in den Hintergrund treten lassen.

Die Zahl der Menschen mit Demenz ist groß. Bereits heute leben in Bayern mehr als 240.000 Betroffene, im Jahr 2030 werden es voraussichtlich 300.000 Menschen mit Demenz sein. Unser Ziel muss daher sein, die Gesellschaft zu sensibilisieren und für mehr Akzeptanz zu sorgen. Mit unserer Bayerischen Demenzwoche wollen wir den Bewusstseinswandel im Umgang mit dieser Krankheit und den Betroffenen weiter voranbringen.“

Infoverantstaltungen über Demenz im Kreis Dillingen

Unter www.demenzwoche.bayern.de finden Bürgerinnen und Bürger sämtliche Aktionen, die geplant sind sowie weitere Informationen. Auch im Landkreis Dillingen bieten die regionalen Akteure besondere Angebote an:

Die Alzheimer Gesellschaft für den Landkreis Dillingen e.V., vermittelt allgemeine Informationen zum Thema Demenz und der Alzheimer Gesellschaft, an Infoständen am Samstag, 18. September, von 9.30 bis 12 Uhr auf dem Parkplatz V-Markt Lauingen und dem Parkplatz Rewe Gundelfingen (Lauinger Str.7, 89423 Gundelfingen). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zielgruppe sind alle an Demenz Interessierten.

Theaterspiel "um das Vergessen" unter Schirmherrschaft des Gesundheitsministers

Der Vortrag „Umgang mit demenziell veränderten Menschen“ von Frau Buggele-Wagner, Pflegedienstleitung, richtet sich an Angehörige von Menschen mit Demenz und alle Interessierten. Die aktuell geltenden Corona-Regeln werden eingehalten. Er findet statt am Dienstag, 28. September, 19 Uhr im Sparkassensaal Dillingen (Lammstraße). Eine Anmeldung ist erforderlich unter alzheimer-dillingen@web.de oder 09071/7979847. Weitere Informationen unter: www.alzheimer-dillingen.de oder 09071/7979847.

Das Theater „Dementieren – zwecklos“ ist ein unterhaltsames Schauspiel um das Vergessen- unter der Schirmherrschaft von Herrn Staatsminister Klaus Holetschek. Es gibt einen Infostand der Alzheimer. Am Mittwoch, 22. September, um 18 Uhr findet es in der Elisabethenstiftung, 89415 Lauingen im Albertus-Magnus-Saal statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kosten fallen keine an. Es gilt die 3-G-Regel.

Demenz ist auch Thema auf der großen Leinwand in Dillingen

Das Filmcenter Dillingen zeigt den Kinofilm „The Father“. Es handelt sich um ein Drama von Florian Zeller mit Olivia Colman, Anthony Hopkins und Mark Gatiss. Anthony (Anthony Hopkins) ist zwar in einem stattlichen Alter, hat aber seinen Stolz, was fremde Unterstützung angeht. Obwohl seine Tochter Anne (Olivia Colman) ihm gerne eine Pflegekraft zur Seite stellen würde, verweigert er jede Hilfe. Dann aber verkündet Anne ihrem Vater, dass sie mit ihrem neuen Partner nach Frankreich umsiedeln will. Diese Eröffnung überrascht Anthony.

Denn wenn seine Tochter einen neuen Freund hat, kann er sich nicht erklären, wer der Mann in seiner Wohnung ist, der behauptet seit zehn Jahren mit Anne eine Ehe zu führen. Zunehmend verwirrt beginnt Anthony an seiner Wahrnehmung der Realität und an der Beziehung zu seinen engsten Verwandten zu zweifeln. Der Film steht am 16. September im Spielplan, der unter www.filmcenter-dillingen.de aufrufbar ist. Die Kosten betragen 8,50 Euro. Es gilt die 3-G-Regel. Schülerinnen und Schüler benötigen keinen Test.

Es sind alle Angebote aufgeführt, die der Geschäftsstelle Gesundheitsregionplus am Landratsamt nach einer Abfrage rückgemeldet wurden. Eine Garantie auf Vollständigkeit besteht nicht. Für den Inhalt sind die genannten Akteure verantwortlich. (pm)