Der Bäckerinnung Nordschwaben verabschiedet einen besonderen Jahrgang

Bei der Freisprechungsfeier der Bäckerinnung Nordschwaben werden einige Azubis verabschiedet. Doch auch zwei erfahrene Bäcker haben etwas zu feiern.

Schön ist es, wenn die Bäckereifachverkäuferin ein nettes Wort und ein Lächeln für den Kunden hat. Das schätzt der stellvertretende nordschwäbische Kreishandwerksmeister Joachim Sigg inzwischen sehr. So bezieht er sich auf den Spruch, der bei der Freisprechungsfeier der Bäcker und Bäckereifachverkäuferinnen auf einer Tafel vor dem Rednerpult zu lesen ist: „Backen und Backwaren verkaufen ist aus Hand geformte Liebe.“

Da sie in ihrem Beruf keine Chance auf Homeoffice haben, attestiert er den jungen Leuten, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben: „Ihr seid ein Jahrgang, den nichts so leicht umwirft.“ Und da sie Fachkräfte seien, die händeringend gesucht würden, fänden sie immer Arbeit. „Wer versorgt die Menschen mit den wichtigsten Dingen? Bäcker, Metzger, Handwerker, Verkäufer und Verkäuferinnen, die in dieser Zeit in nie gekanntem Ausmaß ihre Frau und ihren Mann stehen.“

Jürgen Lenzer aus Lauingen erhält den Goldenen Meisterbrief

Obermeister Rupert Diethei bat die jungen Leute, ihrem Beruf treu zu bleiben. Schulleiter Gerhard Weiß pflichtete bei: „Erhaltet euch die Liebe zum Beruf, damit helft ihr euch und eurem Betrieb am allermeisten.“ Bei seinem Rückblick bezog er sich auf die höheren Anforderungen während der Corona-Zeit: „Ihr habt viel Flexibilität bewiesen, euch eigenständig Sachen angeeignet.“ Bürgermeister Gerrit Maneth war es ein Anliegen, zu wissen, ob sich die jungen Leute in Höchstädt wohlgefühlt haben. Auch kritisches Feedback sei willkommen.

Den Goldenen Meisterbrief erhielt Jürgen Lenzer (Himmelbäck). Der stellvertretende Kreishandwerksmeister Joachim Sigg überreichte dem Lauinger, der 1986 seine Meisterprüfung abgelegt hat, die Urkunde. Thomas Helmschrott aus Fristingen war verhindert, auch er bekommt den Goldenen Meisterbrief überreicht.

Diethei (rechts) gratulierte Jürgen Lenzer (Mitte) zum Goldenen Meisterbrief und dankte C. Schwarzmann für seine Arbeit.

Claud Schwarzmann hat 1977 die Prüfung zum Konditormeister und 1981 die zum Bäckermeister abgelegt. Von 1981 bis 2012 gab er sein Wissen als Lehrer an der Berufsschule Lauingen weiter, von 2011 bis 2016 beim Meisterkurs der Kreishandwerkerschaft. Von 1982 bis 2012 war der 73-Jährige Mitglied im Abschlussprüfungsausschuss der Fachverkäuferinnen und über 40 Jahre lang, von 1981 bis 2021, im Gesellenprüfungsausschuss der Bäcker. Diethei betonte: „Über 40 Jahre lang hat Claud Schwarzmann sein Wissen weitergegeben.“ Der Geehrte gab das Lob zurück: „Eine so lange Zeit hält man nur aus, wenn man Unterstützung hat.“ In Richtung der Nachwuchskräfte sagte er: „Ich darf den Ball an euch weitergeben. Ihr habt so toll zusammengearbeitet, das war wirklich schön, mitzuerleben.“

Bäcker und Bäckerinnen: Niklas Bartsch (Gottfried, Monheim); Lena Dörfl und Franziska Scherer (Himmelbäck, Lauingen); Tanja Heinisch und Andre Kaltschmidt (Götz, Tapfheim); Lukas Schleper (Römer, Staufen).

Bäckereifachverkäuferinnen: Winterprüfung: Sofia Langer (Gottfried, Monheim); Hanna Ott (Weißgerber, Wallerstein); Sommerprüfung: Chiara Klug (Salzmann, Höchstädt). (pm)