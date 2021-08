Landkreis Dillingen

vor 32 Min.

Der Blitz schlägt im Landkreis Dillingen überdurchschnittlich oft ein

Plus Im Vergleich zum Rest Deutschlands schlagen Blitze im Landkreis Dillingen 2020 öfter ein. Woran liegt das?

Von Dominik Bunk

Der Himmel verdunkelt sich, alles wird still. In der Ferne leuchtet ein verästeltes Licht in den Wolken, es grummelt laut. Blitze sind eine Naturgewalt, die jeder kennt. Auch was ein Blitzeinschlag anrichten kann, wie gespaltene Bäume nach einem Einschlag, ist weithin bekannt. Die Firma Siemens listet jedes Jahr im Blitzatlas die Landkreise und Städte der Republik der Blitzdichte nach auf.

