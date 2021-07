Der Dillinger Kreistag hält Hybridsitzungen ab

Plus Manche hoffen, dass das erst ein erster Schritt in Richtung Digitalisierung ist. Außerdem beschweren sich Kreisräte von AfD und Republikanern im Kreistag.

Der Dillinger Kreistag hat am Freitag beschlossen, dass bis Ende 2022 Hybridsitzungen möglich sind, das heißt: Ist ein Mitglied des Kreistages krank und weiß das drei Tage vorher, kann er oder sie von zuhause aus digital an der Sitzung teilnehmen.