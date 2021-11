Der Faschingsauftakt fällt im Dillinger Land mau aus

Plus 2G macht es den Vereinen schwer, zusammenzukommen. Betroffen sind vor allem die jüngsten Mitglieder.

Es ist wieder so weit: Die kalten Temperaturen halten Einzug im Landkreis Dillingen. Und mit ihnen die fünfte Jahreszeit, der Fasching. Eigentlich findet am Donnerstag, 11. November, der Faschingsauftakt der zahlreichen Vereine statt. Doch neben dem herbstlichen Nebel legt sich ein weiterer grauer Schleier auf den Tag, nämlich Corona.