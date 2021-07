Der Kreis Dillingen schafft Luftfilter für seine Schulen an

Die Frage ist nur, welcher Schulleiter die Luftfilter überhaupt will. Auch im Dillinger Kreistag sind nicht alle für die Anschaffung.

Der Dillinger Kreistag hat die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für die Schulen beschlossen, für die er der Sachaufwandsträger ist.

Dagegen stimmten Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier, Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth und Ulrich Reitenberger (alle Freie Wähler).

Auch Landrat Leo Schrell meinte in der Sitzung am Freitag in der Höchstädter Nordschwabenhalle, über die Sinnhaftigkeit der Geräte könne man streiten. Doch weil der Freistaat die Geräte jetzt zu 50 Prozent bezuschusst, sollen 193 Stück für alle Klassen- und Fachräume angeschafft werden. Kosten: 675.500 Euro. Der staatliche Zuschuss würde 337.750 Euro betragen.

Auch die Wartungskosten für die Geräte sind hoch

FDP-Kreisrat Alois Jäger sagte, angesichts der Menschen in den Räumen sei es das wert. Auch wenn neben den Anschaffungs- auch die Wartungskosten hoch wären. Der Landrat hofft jetzt, dass er noch vor den Sommerferien von den betreffenden Schulleitern erfährt, ob sie die Geräte überhaupt wollen. (corh)

