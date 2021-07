Der Landkreis Dillingen hat jetzt Kulturdolmetscher

Sie sollen Brücken zwischen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen bauen. Wer sie sind und was konkret ihre Aufgaben im Kreis Dillingen sind.

„Die Freude, das Zertifikat des Kulturdolmetschers heute zu erhalten, ist bei mir sehr groß“ sagt Sadegh Hemmati aus dem Iran. „Denn wir alle, meine acht Kollegen, Kolleginnen und ich mussten dafür enorm viel lernen, um unsere zukünftigen Klienten wirklich gut betreuen zu können, wenn wir gebraucht werden.“

Fünf Wochen wurden sich geschult

Im Landkreis Dillingen gibt es künftig acht Kulturdolmetscher. Sie alle sind Migranten, die anderen Ausländern die Hintergründe und Unterschiede zwischen den Kulturen erklären, sie zu Einrichtungen und Behörden begleiten und bei den Herausforderungen des Alltags unterstützen. So leisten sie einen Beitrag zum gegenseitigen Verständnis und Zusammenleben, berichtet Emel Ünsal. Sie und Dieter Kogge haben die neuen Dolmetscher in 40 Unterrichtseinheiten an zehn Kurstagen innerhalb von fünf Wochen unterrichtet. Dabei, so die Teilnehmer, mussten sie erst einmal ihren eigenen Kulturschock überwinden.

Dieter Kogge erklärte, warum es solche Dolmetscher braucht: Wenn Flüchtlinge in Deutschland ankommen, ginge es erst einmal um die nackte Existenz, den Kampf ums Überleben, gepaart mit Verzweiflung und Hoffnung zugleich. Kogge bietet Flüchtlings-, Integrations- und therapeutische Beratung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde an, und war bei der Vorstellung der neuen Kulturdolmetscher im evangelischen Gemeindehaus Dillingen dabei.

Wer erklärt dem Migranten das "Deutsch sein"?

Gerade in der ersten Integrationsphase greife die Hilfe vieler Freiwilliger, ehrenamtlicher Helfer und der Behörden. „Doch dann, wenn die Gesellschaft ihren Tribut an Flüchtlinge und Asylanten fordert, wenn sie ihr Asyl oder Bleiberecht erhalten haben, dann wird diesen Fremden erst klar, was sie in ihrer neuen Heimat alles zu bewältigen haben, um deren Land und Leute überhaupt ein wenig zu verstehen“, meinte Kogge. An diesem Punkt gebe es keine Behörde mehr, die den Migranten das Deutsch sein, das Deutsch werden erklärt „und freiwillige Helfer für diesen Lebensbereich sind auch Mangelware“.

Da komme nun der Kulturdolmetscher oder die Kulturdolmetscherin ins Spiel, so Johannes Demharter von der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) bei der Eröffnung der Zertifizierung-Veranstaltung der ersten neun Kulturdolmetscher für den Landkreis Dillingen „Sie sollen eine Brücke bauen zwischen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen. So seien für diese Aufgabe von der KEB der Erzdiözese München und Freising, dem Dachauer Forum und der Domberg-Akademie in Freising Qualifizierungskurse zum Kulturdolmetscher entwickelt worden.

Erfahrungen mit Migrationshintergrund

„Und wer könnte dies besser als Menschen mit Migrationserfahrung“, fragte Demharter in die Runde der geladenen Gäste. Unter ihnen der ehemalige Bürgermeister von Holzheim, Erhard Friegel als Stellvertreter von Landrat Leo Schrell, Walter Fuchsluger in Vertretung von Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz, Friedlis Hopf-Schirm für Gundelfingens Bürgermeisterin Miriam Gruß sowie das Dillinger Pfarrerehepaar Manuel und Sabine Kleiner.

Auch wenn sie viel zu lernen hatten, die neun neuen Kulturdolmetscher zeigten sich in ihren jeweiligen Videobotschaften von dem Kurs und ihren beiden Dozenten Kogge und Ünsal begeistert. Denn in zwei Kulturen zu Hause zu sein, sei für sie persönlich eine große Bereicherung. Noch dazu, wenn sie als Vermittler zwischen Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe gebraucht werden, um ein kultursensibles Miteinander zu schaffen. Jetzt sei es ihnen allen wichtig, dieses Wissen mit den Menschen zu teilen, die ihre Hilfe wollen und nötig haben.

In diesem Zusammenhang betonte Friegel, dass die Kulturdolmetscher mit ihrer neu erworbenen Ausbildung helfen können, durch Unwissen entstandene Konflikte auszuräumen. Dies könne darüber hinaus dazu beitragen, dass die Menschen aus der Fremde, die von einem Teil der Gesellschaft lautstark abgelehnt werden und sich daher immer unsicherer fühlen, dennoch die Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft nicht verlieren. „Sie haben eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe.“