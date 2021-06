Landkreis Dillingen

06:30 Uhr

Der Landkreis Dillingen macht sich locker

Auch im Biergarten der Gaststätte Holzwurm in Lauingen war am Wochenende einiges los. Betreiber Klaus Hanslbauer (rechts) und Kellner Uwe Friedrich (links) freuen sich über die Lockerungen und den Wegfall der Testpflicht in der Gastronomie.

Plus Nach dem Wegfall der Testpflicht für Gastronomie und Freibäder kehrt ein Stück Normalität zurück. Weil auch das Wetter mitspielt, ist am Wochenende in Biergärten der Region einiges los.

Von Dominik Bunk

Es ist ein Aufatmen spürbar – ähnlich wie beim Wetterumschwung in Richtung Sommer. Seit etwa eineinhalb Wochen hält sich der Inzidenzwert im Landkreis Dillingen nun stabil unter 50. Und seit Donnerstag macht sich der Landkreis locker: Vor allem das Wegfallen der Testpflicht für Gastronomie, Freibäder, Fitnessstudios und das Treffen von bis zu neun anderen Personen aus unterschiedlichen Haushalten sorgen augenscheinlich dafür, dass auch in der Region wieder eine große Portion Normalität in unser Leben zurückkehrt.

