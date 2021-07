Der Polder bringt das Fass in Schwenningen zum Überlaufen

Plus Die Debatte um den Bau von Flutpoldern im Landkreis Dillingen ist nicht neu. Nun wird sie von einer Kabinettsentscheidung neu entfacht. Ist das Hochwasserbecken Neugeschüttwörth noch zu verhindern?

„Viele Fragen bleiben offen, die Debatte um die Flutpolder geht weiter“, schreibt Schwenningens Bürgermeister Johannes Ebermayer ( CSU) am Ende eines langen und emotionalen Briefs an unsere Redaktion.