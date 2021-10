Landkreis Dillingen

11:27 Uhr

Der Termin für die Eröffnung der B492 steht

Plus Das letzte Teilstück zur A7 bei Giengen ist fertig. Nur eine Sache könnte die Freigabe noch verzögern

Von Berthold Veh

Autofahren im westlichen Landkreis ist in diesen Tagen immer wieder eine Geduldsprobe. Auf der B16 in Gundelfingen wird der Verkehr in Richtung Offingen umgeleitet, denn in Günzburg ist eine Baustelle. In Lauingen sind die Gundelfinger Straße, die Johannesstraße und die Ostumgehung wegen der Sanierung des Weisinger Kreisels gesperrt. Und in Haunsheim geht ebenfalls nichts, dort wird die Ortsdurchfahrt neu gebaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

