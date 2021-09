Der Wahlkampf im Landkreis Dillingen zeigt: Politik interessiert wieder

Plus In den vergangenen Wochen haben viele Polit-Promis im Landkreis Dillingen Wahlkampf gemacht. Es war wieder Wahlkampffieber zu spüren. Und schließlich ging es endlich auch wieder um Inhalte.

Die Entscheidung naht. Am Sonntagabend um 18 Uhr wird die spannendste Bundestagswahl seit langem vorbei sein. Damit endet die Ära der Kanzlerin Angela Merkel, die Deutschland in den vergangenen 16 Jahren geprägt hat. Die absolute Spitze der Polit-Prominenz hat sich im Dillinger Land natürlich nicht sehen lassen. In der Endphase dieses turbulenten Wahlkampfs haben aber in der Region vor allem CSU, Grüne und Freie Wähler richtig aufs Gaspedal gedrückt. Spitzenpolitiker wie Digitalministerin Dorothee Bär, Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Wissenschaftsminister Bernd Sibler (alle CSU) und Bundestags-Fraktionschef Anton Hofreiter (Grüne) sowie Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusminister Michael Piazolo (FW) kamen nach Dillingen. Der FDP-Landesvorsitzende Daniel Föst war schon Anfang August hier. Klinik-, Verkehrs- und Tourismusexperten der Grünen besuchten die Region, gleich fünf AfD-Bundestagsabgeordnete präsentierten sich bei einem Weißwurstfrühstück in Wertingen.

