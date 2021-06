Der Wetterdienst rechnet im Kreis Dillingen mit schwerem Gewitter

Der deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter im Kreis Dillingen. Zwischen Montagabend bis Dienstag früh 1 Uhr könnte es sogar Hagel geben.

Der Deutsche Wetterdienst rechnete für den Landkreis Dillingen am Montagnachmittag mit zunächst nur vereinzelten Gewittern. Doch am Montagabend ziehen von Südwesten verbreitetet Gewitter herein - die sich voraussichtlich zu einem größeren Gewitterkomplex zusammenschließen.

Dabei können heftiger Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter, mit geringerer Wahrscheinlichkeit auch extrem heftiger Starkregen bis 70 Liter pro Quadratmer in kurzer Zeit oder in wenigen Stunden auftreten.

Auch Hagel und Sturmböen können im Kreis Dillingen auftreten

Zudem sind großer Hagel um fünf Zentimeter und schwere Sturmböen um 100 Stundenkilometer möglich. Räumlich eng begrenzt besteht ein erhöhtes Risiko für Orkanböen bis 120 Stundenkilometer. Diese Vorabinformation soll auf das Potenzial schwerer Gewitter hinweisen. Amtliche Warnungen werden bei Bedarf zeitnah herausgegeben. (pm)





