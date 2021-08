Der eine fährt unter Drogeneinfluss, der andere hat Drogen im Auto

In Dillingen und Gundelfingen kontrolliert die Polizei Autofahrer. Einmal schlägt der Drogentest an, bei einem anderen Fahrer finden die Beamten Drogen und ein Springmesser.

Am Freitagmittag wurde ein 22-Jähriger in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem sich für die Beamten Hinweise auf Drogenkonsum ergaben und ein Drogentest dies bestätigte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Das berichtet die Polizei Dillingen. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld sowie einem einmonatigem Fahrverbot rechnen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

In Gundelfingen schläft ein 19-Jähriger im Auto - dann kommt die Polizei

Gegen 20 Uhr am selben Tag wurde ein Passant in der Walkstraße in Gundelfingen auf einen 19-Jährigen aufmerksam, der bei laufendem Motor in seinem Pkw schlief. Nachdem er drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, wurde dessen Fahrzeug durchsucht. Hierbei konnte eine geringe Menge Rauschgift sowie ein Springmesser aufgefunden werden. Um eine Fahrt unter Drogeneinfluss zu verhindern, wurde auch hier der Fahrzeugschlüssel des 19-Jährigen sichergestellt. Ihn erwarteten nun Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie dem Waffengesetz. (pol)