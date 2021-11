Landkreis Dillingen

Der neue Dillinger DGB-Chef kämpft für Solidarität und gegen Trittbrettfahrer

Ein Spruch von Werner Hafner, dem neuen DGB-Kreisvorsitzenden. Der Bissinger hat das Amt von Antonie Schiefnetter übernommen, die seit 2005 an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Kreis Dillingen stand.

Von Berthold Veh

Jetzt soll Schluss sein. Die scheidende DGB-Kreisvorsitzende Antonie Schiefnetter rückt zum Abschiedsbesuch in der Redaktion unserer Zeitung an. „Ich bin jetzt fertig, und das ist mein Nachfolger“, sagt die Ziertheimerin, die 16 Jahre lang den Deutschen Gewerkschaftsbund im Kreis Dillingen geführt hat. Die frühere Mitarbeiterin der BSH Hausgeräte legte dabei eine Extraschicht ein, denn 2015 begann für sie im Dillinger Geschirrspülerwerk die Freistellungsphase der Altersteilzeit. Die 66-Jährige machte aber weiter als DGB-Kreisvorsitzende. „Mir hat diese Aufgabe Spaß gemacht, und es ist ja auch nicht so einfach, jemanden dafür zu finden“, sagt Schiefnetter. Jetzt sind die Ziertheimerin und ihre Mitstreiter aber fündig geworden: Anfang November wurde Werner Hafner aus Bissingen zum neuen DGB-Kreisvorsitzenden gewählt.

