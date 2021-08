Deshalb ist die Inzidenz im Kreis Dillingen so stark gestiegen

Plus Von 54,9 auf 70,4: Wieder einmal gibt es einen deutlichen Anstieg der Corona-Inzidenz im Kreis Dillingen. Woran liegt das?

Immer wieder die Inzidenz. Zwar diskutiert die Bundes- und Landespolitik derzeit über andere Indikatoren zur Einschätzung der Corona-Lage, trotzdem spielt der Wert noch immer eine Rolle, was Regelungen, Verbote und Beschränkungen betrifft.