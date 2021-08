Die Corona-Inzidenz im Kreis Dillingen steigt auf 30

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich auch im Landkreis Dillingen aus. Die aktuellen Zahlen.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Dillingen steigt seit Anfang Juli wieder an. Bis auf einen Knick am 6. August. Aktuell liegt sie bei 30 (Montag 28). Derzeit haben nur wenige Landkreis in Bayern eine so hohe Inzidenz wie der Landkreis Dillingen. Nur das Berchtesgardener Land ist derzeit mit einer Inzidenz von 51 der einzige Ausreißer nach oben.

Die sieben-Tage-Inzidenz in anderen Landkreisen am Dienstag: Günzburg: 3,9, Heidenheim: 10,5, Donau-Ries: 10,5 Augsburg: 13,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. Im Landkreis Dillingen hat es bisher 3893 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle gegeben.

Corona-Ausbruch im Pflegeheim Lipp in Höchstädt

Ein Senior oder eine Seniorin, älter als 90 Jahre, ist in der Nacht zum Montag an den Folgen von Vorerkrankungen und einer Corona-Infektion gestorben. Die Person wohnte im Höchstädter Seniorenheim Lipp. Damit stieg die Zahl der Menschen, die an oder im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, auf 116 an.

Wie das Dillinger Landratsamt am Montag mitteilte, war eine weitere betroffene Person bereits am Freitagnachmittag wegen einer Verschlechterung ihres Allgemeinzustandes auf die Covid-Station im Wertinger Krankenhaus aufgenommen worden. Beide Erkrankte waren vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Am Freitag hatte ein mobiles Team des Gesundheitsamtes PCR-Reihentestung in der Senioreneinrichtung in Höchstädt durchgeführt. Dabei hatten sich fünf weitere positive Fälle ergeben. Darunter zwei Pflegekräfte sowie drei weitere Bewohnerinnen und Bewohner eines zweiten Wohnbereichs. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner zeigen laut Angaben der Einrichtung keine Covid-19 typischen Symptome und wurden in Isolierbereiche verlegt. Insgesamt sind aktuell fünf Pflegekräfte positiv gemeldet, davon eine bisher nur im Antigen-Test. Bei 15 Bewohnerinnen und Bewohner ist der SARS-Cov-2 Erreger im PCR-Test nachgewiesen. Nur eine betroffene Person der Einrichtung ist ungeimpft. Die Delta-Variante ist ursächlich für den Ausbruch und inzwischen bei fast allen Fällen nachgewiesen.

Lesen Sie dazu auch

Die Mutationsfälle breiten sich im Landkreis weiter aus



Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wieder Mutationsfälle mit der Alpha-Variante dabei. Insgesamt wurde die Mutation bislang bei 1011 Proben festgestellt.

Beta-Variante ist im Landkreis Dillingen angekommen. Delta-Variante erkranken immer mehr Menschen. Bis zum 10. August waren es 74. Auch dieist imangekommen. Aktuell ist die Mutation bei 26 Personen aus dem Landkreis Dillingen festgestellt worden. An dererkranken immer mehr Menschen. Bis zum 10. August waren es 74.









Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.

So wirkt sich Corona auf die Sterbefallzahlen aus

Das bayerische Landesamt für Statistik hat aufgeschlüsselt, wie sich die Sterbezahlen in den bayerischen Landkreisen in den vergangenen Jahren und Monaten vor und während der Corona-Pandemie ermittelt haben. In unserer Graphik finden Sie die Zahlen für den Landkreis Dillingen.

Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes: Erreichbarkeiten angepasst





Aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz und der dadurch weitreichenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat das Landratsamt die Erreichbarkeit des Bürgertelefons angepasst.





Bürgertelefon für alle Fragen rund um Corona und die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Diese Personen sollen eine Drittimpfung gegen Corona erhalten 1 / 3 Zurück Vorwärts In der Gesundheitsministerkonferenz am 2. August wurde ein Beschluss zu den Auffrischimpfungen gefasst: Ab September soll Pflegebedürftigen, Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren vulnerablen Menschen in Einrichtungen in der Regel mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie eine Auffrischimpfung über die mobilen Teams der Impfzentren angeboten werden.

Patientinnen und Patienten mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie Pflegebedürftige und Höchstbetagte, die in ihrer eigenen Häuslichkeit wohnen, sollen durch ihre behandelnden Ärztinnen und Ärzte eine Auffrischimpfung angeboten bekommen.

Darüber hinaus wird ab September allen vollständig geimpften Bürgerinnen und Bürgern, die den ersten Impfschutz mit einem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder Johnson&Johnson erhalten haben, eine weitere Impfung mit dem mRNA-Impfstoff angeboten. Quelle: Landratsamt Augsburg Außerhalb der Erreichbarkeit des Bürgertelefons können Fragen auch per E-Mail ( (pm) Künftig ist dasfür alle Fragen rund umund die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vonvonundvonunter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist dasnicht besetzt.Außerhalb der Erreichbarkeit deskönnen Fragen auch per E-Mail ( btelefon@landratsamt.dillingen.de ) an das Gesundheitsamt gereichtet werden.