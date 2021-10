Landkreis Dillingen

30.10.2021

Die Corona-Inzidenz im Kreis Dillingen steigt auf über 300

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen liegt am Samstag bei 308,7. Das ist ein neuer Spitzenwert.

Die Inzidenz im Landkreis Dillingen schnellt Tag für Tag in die Höhe und erreichte am Samstag, 30. Oktober, einen traurigen Spitzenwert. Sie lag bei 308,7. Die Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. Am Samstag, 30. Oktober, meldete das Dillinger Landratsamt für Dillingen 300 Fälle in den vergangenen sieben Tagen.

