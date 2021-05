Die Corona-Inzidenz im Landkreis Dillingen sinkt

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen ist am heutigen Samstag nach einer Woche zum ersten Mal wieder gesunken.

Das Dillinger Landratsamt meldet am Samstag, 15. Mai, dass die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken ist. Von134,63 auf 117,02. Insgesamt sechs neue Fälle sind darunter erfasst.

Die Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Landkreis Dillingen 104 neue Corona-Fälle.

Eine Corona-Mutante breitet sich im Kreis Dillingen weiter aus

Wie berichtet, sind in der vergangenen Woche zwei weitere Todesfälle im Landkreis Dillingen nachgemeldet worden. Insgesamt 110 Menschen sind im Landkreis nun an der Viruserkrankung verstorben. Gezählt werden alle Personen, die an oder mit der Viruserkrankung verstorben sind (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten.).

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Dillingen 3513 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle registriert.

Corona-Zahlen im Kreis Dillingen: Positive Fälle im V-Markt Lauingen

3128 Menschen haben die Quarantäne - Stand Samstag, 15. Mai - inzwischen beendet. 559 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Samstag 275 Fälle (Freitag: 279 Fälle).

Mehrere positive Corona-Fälle in einem Lauinger Supermarkt

Wie das Landratsamt mitteilte wurde dem Dillinger Gesundheitsamt am 30. April bereits ein positiver Fall aus der Belegschaft des V-Marktes in Lauingen gemeldet. Bis zum 12. Mai konnten im Rahmen der direkten Kontaktnachverfolgung und der erweiterten Testungen insgesamt sieben weitere Fälle ermittelt worden.

Da sich die Infektionen über verschiedene Abteilungen erstrecken und auch Kontaktpersonen mit geringem Ansteckungsrisiko positiv geworden sind, hat das Gesundheitsamt eine Reihentestung für alle Mitarbeiter angeordnet. Die Testungen sollen laut Landratasamt am 12. und 13. Mai durchgeführt werden, ohne den Geschäftsbetrieb zu beeinträchtigen. Alle Getesteten aus den betroffenen Abteilungen sind bis zum Ergebnis in Verdachtsquarantäne.

Seitens des Betreibers des V-Marktes standen während der gesamten Zeit der Kontaktnachverfolgung Ansprechpartner aus dessen Hygieneteam zur Verfügung, die sehr kooperativ mit dem Gesundheitsamt zusammengearbeitet haben.

Seit letztem Jahr wurde die Gebäudetechnik im V-Markt optimiert (Frischluftzufuhr). Das Hygienekonzept sieht Regelungen für die Tätigkeit (Masken) und für die Pausen (begrenzter Zugang, Lüften) vor. Zudem werden den Mitarbeiter*innen wöchentlich mehrmals Schnelltestungen angeboten und regelmäßig zu Covid-19 informiert und unterwiesen.

Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wieder Mutationsfälle mit der Virusvariante B 1.1.7 dabei. Am Samstag, 15. Mai, bestätigt das Dillinger Landratsamt zehn weitere Fälle. Insgesamt haben sich nun 685 Personen nachweislich mit der Mutante infiziert.

Auch die südafrikanische Virusmutation B1.351 ist im Landkreis Dillingen angekommen: Insgesamt wurde die Mutation bislang bei 19 Personen aus dem Landkreis Dillingen festgestellt. Eine mit dieser Variante infizierte Seniorin ist erst vor Kurzem verstorben.

Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen. (Corona-Notbremse: Das ändert sich im Kreis Dillingen)

Click und Meet seit 6. Mai wieder möglich



Da die Sieben-Tage-Inzidenz von 150 am vergangenen Dienstag im Landkreis Dillingen unterschritten wurde, ist seit Donnerstag wieder Click und Meet möglich.

So viele Menschen sind bisher im Kreis Dillingen geimpft

Das Landratsamt Dillingen hat am Freitag, 14. Mai, neue Zahlen zum aktuellen Stand der Impfungen veröffentlicht.

So haben insgesamt 30.133 Menschen (31,2 Prozent) im Landkreis Dillingen ihre erste Impfung erhalten. 8,8 Prozent (8535 Bürgerinnen und Bürger) sind bereits zum zweiten Mal geimpft.

Wie das Dillinger Landratsamt weiter mitteilt, wurden dabei 23.957 Menschen im Wertinger Impfzentrum oder in Krankenhäusern geimpft, und 6.176 Personen bei niedergelassenen Ärzten. Damit liegt der Kreis etwas hinter der deutschlandweiten Impfquote (35,9 Prozent Erstimpfung/ 10,6 Prozent Zweitimpfung).

Am Freitag hat es aus diesem Grund eine Sonderlieferung an Impfdosen gegeben. (pm)

Quelle: Landratsamt Dillingen. Hier geht es zur offiziellen Seite des Dillinger Landratsamtes.

