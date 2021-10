Die Dillinger Kreisjägervereinigung hat einen neuen Vorstand

Plus Aller guten Dinge sind drei, das gilt auch bei der Dillinger Kreisjägervereinigung. Mehr als 800 Jägerinnen und Jäger aus der ganzen Region haben einen neuen Vorstand.

Der einstimmig gewählte, neue Vorsitzende der Kreisjägervereinigung heißt Andreas Brandl, ist 57 Jahre alt und kommt aus Zusamzell. Sämtliche Kandidaten für die Nachfolge von Helmut Jaumann hatten sich zuvor auf die Bitte von Rechtsanwalt Hubert Probst den 76 Mitgliedern und Gästen auf der Tribüne des TSV Wertingen vorgestellt.