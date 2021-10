Die Feldgeschworenen sind ein Kulturerbe Bayerns

Plus Der bayerische Finanzminister würdigt ihr Engagement mit einer Urkunde. Deshalb sind diese ehrenamtlichen Männer auch heute noch so wichtig. Und sie hüten ein Geheimnis.

Für Landrat Leo Schrell ist es immer wieder eine wichtige Veranstaltung, wenn es heißt, langjährige und verdiente Feldgeschworene aus dem Landkreis Dillingen zu einer Feierstunde in den großen Sitzungssaal des Landratsamtes einzuladen. Denn bei dieser Einladung habe er erneut die große Ehre, Urkunden des bayerischen Finanzministers für über 25-jährige und 40-jährige Dienstzeit im ältesten noch bestehenden kommunalen Ehrenamt an acht Feldgeschworene des Landkreises zu überreichen.