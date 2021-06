Die Gewitter im Kreis Dillingen - das sagt der Wetterdienst

Teils schwere Gewittern suchen den Kreis Dillingen heim. Müssen wir das EM-Achtelfinale zwischen Deutschland und England dann drinnen anschauen?

Denn vielleicht regnet es heute wieder - und zwar heftig. Das teilt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Homepage mit. Demnach ziehen wie auch am Montag am heutigen Dienstag wieder aus Südwesten lokal schwere Gewitter in den Kreis Dillingen.

Dabei sei mit heftigem Starkregen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturmböen um 85 Stundenkilometer und Hagel um zwei Zentimeter zu rechnen.

Es könnte sich eine Gewitterlinie formieren und über das Dillinger Land hinweg ziehen

Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich eine nordostwärts ziehende Gewitterlinie formiert. Dann sind lokal extrem heftiger Starkregen bis 60 Liter pro Quadratemeter in kurzer Zeit, orkanartige Böen um 115 km/h (Bft. 11) sowie Hagel bis 4 cm bzw. größere Hagelansammlungen möglich.

Schon am heutigen Nachmittag könnten im Kreis Dillingen die ersten Gewitter drohen. Am späten Abend schwächen sich diese laut Deutschem Wetterdienst ab. (corh)

