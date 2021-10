Die Inzidenz im Landkreis Dillingen sinkt

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Dillingen sinkt seit dem Wochenende wieder. Am Montag sind auch wieder mehr Intensivbetten frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen liegt bei 70. Am Sonntag lag der Wert noch bei 72. Die Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. Am Sonntag meldete das Robert-Koch-Institut 70 Fälle im Kreis Dillingen in den vergangenen sieben Tagen.

Weitere Fälle der Delta-Variante im Kreis Dillingen

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich nach wie vor aus. Die absolute Zahl seit Ausbruch der Pandemie lag vor einer Woche noch bei 482 und am Sonntag bei bei 528. Die Zahl der Toten im Kreis Dillingen , die an oder mit Corona gestorben sind, liegt insgesamt bei 131.

So viele Intensivbetten sind im Landkreis derzeit frei

Von insgesamt 14 Intensivbetten im Landkreis Dillingen sind derzeit neun belegt. Unter den Patienten ist aktuell einer oder eine mit einer Covid-Erkrankung. So steht es auf der Divi-Intensivregister-Karte.

Diese Corona-Regeln gelten im Landkreis Dillingen

Seit 1. Oktober gibt es im Landkreis Dillingen Neuerungen und Erleichterungen entsprechend der Änderung der 14. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Das teilte das Dillinger Landratsamt mit.

Nach den Festlegungen der Bayerischen Staatsregierung dürfen nunmehr Clubs und Diskotheken unter folgenden Voraussetzungen wieder öffnen:

Es gilt die 3-G-Regel für Besucher und Beschäftigte mit Kundenkontakt mit der Maßgabe entsprechend, dass ein negativer Testnachweis hinsichtlich einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nur durch einen Testnachweis nach § 3 Abs. 4 Nr. 1 (PCR-Test) erbracht werden kann („3-G-Plus“)

hinsichtlich einer Infektion mit dem nur durch einen nach § 3 Abs. 4 Nr. 1 (PCR-Test) erbracht werden kann („3-G-Plus“) Nicht geimpfte oder nicht genesene Beschäftigte mit Kundenkontakt müssen dabei einen entsprechenden Testnachweis an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche vorlegen.

an mindestens zwei verschiedenen Tagen pro Woche vorlegen. Laute Musik, Tanzen ohne Abstand sowie die Abgabe von Getränken am Tresen ist zulässig. Manche Gastronomiebetriebe im Kreis Dillingen haben auch direkt zum Start verschiedene Veranstaltungen organisiert.

Weihnachts- und Christkindlmärkte sind vielleicht wieder möglich

Volksfeste und öffentliche Festivitäten sind unter Einhaltung der 3-G-Regel wieder zulässig. In der Advents- und Weihnachtszeit sind, sofern nicht besonders negative Entwicklungen der Infektionslage eintreten, Weihnachts- und Christkindlmärkte wieder möglich. Die entsprechenden Rahmenbedingungen werden zu gegebener Zeit von der Staatsregierung noch festgelegt.

In Schulen fällt die Maskenpflicht im Unterricht

Auch für die Schulen treten wesentliche Erleichterungen in Kraft, denn ab Montag, den 04.10.2021, entfällt die Maskenpflicht im Unterricht, bei sonstigen Schulveranstaltungen und der Mittagsbetreuung und zwar auch dann, wenn der Mindestabstand zum Sitznachbarn nicht eingehalten wird.

Wo man sich impfen lassen kann



Jeden Samstag kann man sich ohne Anmeldung von 9.30 bis 15.30 Uhr im BRK-Haus in Wertingen, Pestalozzistraße 6, impfen lassen. In der nächsten Woche (KW40) werden weitere Impftermine von Dienstag bis Freitag, jeweils von 12 bis 17 Uhr im Foyer der Dillinger Kneipp-Halle im Georg-Schmid-Ring 35 angeboten. (pm)