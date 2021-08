Plus Der ehemalige Geschäftsführer Dominik Kratzer hat die Dillinger Lebenshilfe verlassen. "Im Einvernehmen", wie es heißt. Eine Übergangslösung ist bereits gefunden - doch wer dauerhaft Chef wird, ist noch unklar.

Die Lebenshilfe Dillingen hat einen neuen Geschäftsführer. Wie der Vorstandsvorsitzende, Helmut Holland, auf Nachfrage erklärt, habe man sich „im Einvernehmen“ vom ehemaligen Chef Dominik Kratzer getrennt. Seinen Posten übernimmt Harald Steiner, der bislang die Finanzverwaltung geleitet hat. Dem Vorsitzenden Holland zufolge soll Steiner aber nur vorübergehend die Geschäftsleitung übernehmen. Man werde nach einem neuen Geschäftsführer suchen. „Nach der Urlaubszeit“, so Holland.