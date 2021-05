Die Luca-App gibt's im Kreis Dillingen jetzt auch als Schlüsselbund

Mit einem kostenlosen Anhänger wird die Kontaktverfolgung vereinfacht. Wo man den Anhänger im Landkreis Dillingen bekommt und wie er funktioniert.

Im Rahmen der Eindämmung der Corona-Pandemie nutzt das Gesundheitsamt Dillingen zur Kontaktverfolgung die Luca-App (wir berichteten). Auch wer kein Smartphone hat, kann die App nutzen. Dafür hat das Dillinger Landratsamt laut Pressemitteilung sogenannte „Luca-App-Schlüsselanhänger“ erworben. Diese ermöglichen es, Personen ohne Smartphone Gaststätten, den Einzelhandel sowie Kultur- und Freizeitveranstaltungen zu besuchen, bei denen die Luca-App als Kontaktrückverfolgungs-Software benutzt wird.

Und so geht’s: Der Schlüsselanhänger muss ein Mal unter www.luca-app.de im Internet registriert werden. Dazu gehören die Personendaten des jeweiligen Nutzers des Schlüsselanhängers. Nach der Registrierung ist es möglich, dass Betreiber von Einrichtungen oder Geschäften die Anhänger mit mit Hilfe eines QR-Codes scannen, was eine erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zu einer manuellen Registrierung bedeutet.

Im Landratsamt oder im Dillinger Bürgerbüro gibt es den Schlüsselanhänger

Die Schlüsselanhänger können kostenlos an der Infozentrale (Haupteingang) des Landratsamtes Dillingen oder im Bürgerbüro der Stadt Dillingen zu den jeweils üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Dort werden die Menschen bei der Registrierung unterstützt.

Den Gaststätten und den Unternehmen des Einzelhandels stellt das Landratsamt bei Bedarf Schlüsselanhänger zur Weitergabe an ihre Kunden über die jeweilige Wirtschaftsvereinigung zur Verfügung. Die Stadt Dillingen stellt allen Dillinger Unternehmern ebenfalls Schlüsselanhänger zur Verfügung.

Landrat Leo Schrell hofft auf ein weiterhin diszipliniertes Verhalten der Bevölkerung in Bezug auf die Einhaltung der Corona-Regeln. „Dies ist Voraussetzung, um in absehbarer Zeit stabil unter eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 zu fallen, was weitere Öffnungsschritte möglich machen würde“, betont Schrell.

Wie wichtig die Kontaktverfolgung ist

Wesentlicher Bestandteil der Öffnungskonzepte werde unverändert die Kontaktnachverfolgung sein. Um darauf gut vorbereitet zu sein, wirbt Schrell unverändert bei der Bevölkerung, der Gastronomie und den Unternehmen des Einzelhandels für den Einsatz der Luca-App.

Es wäre nach Ansicht des Landrats für das Gesundheitsamt von Vorteil, wenn im Interesse einer Einheitlichkeit möglichst viele Betriebe die Luca-App als Kontaktpersonennachverfolgungssystem verwenden würden.

Schrell verweist in diesem Zusammenhang auf die Internetseite der Luca-App-Betreiber (https://www.luca-app.de/locations/). Dort sind sämtliche Funktionen und Fragestellungen für Betreiber leicht verständlich erklärt und hinterlegt. (pm)

