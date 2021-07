Die Zahlen für den Dillinger Arbeitsmarkt im Juni

Die Arbeitslosenquote im Kreis Dillingen ist leicht gesunken - aber ist das schon das Licht am Ende der Corona-Krise? Die Zahlen der Donauwörther Agentur für Arbeit im Überblick.

Der positive Trend auf dem Arbeitsmarkt setzt sich fort. Das teilte die Agentur für Arbeit in Donauwörth am Mittwoch mit. Diese ist auch für den Landkreis Dillingen zuständig. Dort ist die Arbeitslosigkeit im Juni nochmals leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,4 Prozent und damit um 0,1 Prozentpunkt niedriger als im Mai.

So viele Menschen im Landkreis Dillingen sind derzeit arbeitslos

Vor einem Jahr betrug sie 2,7 Prozent. Aktuell sind 1.339 Personen arbeitslos gemeldet, 70 weniger als vor einem Monat und 179 weniger als vor einem Jahr. Hierbei ist zu beachten, dass zwei Berichtsmonate innerhalb der Krise miteinander verglichen werden (Juni 2021/2020).

„Langsam aber sicher erholt sich der Arbeitsmarkt wieder. Nichtsdestotrotz haben die Pandemie und der Strukturwandel erhebliche Spuren bei der Arbeitslosenzahl hinterlassen, wenn man diese mit den Vorkrisenjahren vergleicht. So waren im Juni 2019 insgesamt 971 Menschen arbeitslos gemeldet, 368 weniger als aktuell. Im Juni 2018 waren es sogar nur 848 Arbeitslose, 491 weniger als in diesem Monat“, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Mehrere Arbeitslose fanden wieder eine Anstellung

Im Juni haben sich 355 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 162 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug konnten 423 die Arbeitslosigkeit beenden, 189 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf.

Von den 1.339 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 809 (minus 61 im Vergleich zum Vormonat, minus 151 zum Vorjahr) bei der Arbeitsagentur und 530 (minus neun im Vergleich zum Vormonat, minus 28 zum Vorjahr) im Jobcenter Dillingen gemeldet.

Kurzarbeit: So sieht es im Kreis Dillingen aus

„Trotz schrittweiser Lockerungen bleibt es für die von der Pandemie stark betroffenen Betriebe unabwägbar, ob und wann eventuell erneut Kurzarbeit erforderlich ist. Die Zugangserleichterungen und die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge zu 50 % bzw. 100 % werden daher mit der Dritten Verordnung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverordnung vom 17. Juni dieses Jahres auch für Fälle verlängert, in denen Kurzarbeit bis spätestens zum 30. September dieses Jahres eingeführt wird. Damit werden die Zugangserleichterungen für die Gewährung von Kurzarbeitergeld verlängert und eine Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge zu 100 % um weitere drei Monate erweitert. Kurzarbeitenden Unternehmen empfehle ich, diese Zeit für die Qualifizierung ihrer Beschäftigten zu nutzen. Denn Fachkräfte werden auch nach der Krise dringend benötigt, um sich zukunftssicher aufzustellen. Unsere Experten im Arbeitgeber-Service beraten und unterstützen gerne dabei“, informiert und rät Richard Paul.

Viele Unternehmen nutzen auch weiterhin das Kurzarbeitergeld um ihre Beschäftigten zu halten.

Der Umfang der realisierten Kurzarbeit ist weiterhin hoch. Da die Betriebe bis zu drei Monate im Nachgang abrechnen können, liegen verlässliche Daten erst mit einem längeren zeitlichen Verzug vor. Der aktuelle Trend lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen.

Die Zahl neuer Anzeigen über Kurzarbeit ist im Juni im Vergleich zum Vormonat deutlich gesunken und es wurden viel weniger Arbeitnehmer in den Anzeigen angegeben. Bis zum 24.06.2021 gingen 3 Anzeigen für 26 Beschäftigte ein. Im Mai wurden 9 Anzeigen für 77 Beschäftigte eingereicht.

Diese Stellen gibt es im Kreis Dillingen derzeit

Im Juni wurden 151 neue Arbeitsstellen gemeldet, 23 weniger als im Mai. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 77 Stellen mehr gemeldet, was viel erscheinen mag. Hier ist aber zu beachten, dass zu Beginn der Corona-Krise vor einem Jahr die Stellenmeldungen komplett eingebrochen waren.

„Arbeitssuchende können aus 727 freien Arbeitsstellen wählen. Dies sind 29 bzw. 4,2 Prozent mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit 182 bzw. 33,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Menschen, die im Moment schwerer auf dem Arbeitsmarkt unterkommen, haben damit wieder bessere Chancen, eine Beschäftigung zu finden. Dazu zählen Langzeitarbeitslose, Ältere und Schwerbehinderte, die aktuell noch eine höhere Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr aufweisen“, berichtet Paul.

Personal wird besonders in den Berufsbereichen: Lagerwirtschaft, Maschinenbau, Verkauf, Schweißtechnik, Altenpflege, Metallbearbeitung, Bauelektrik, Berufskraftfahrer, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und spanenden Metallbearbeitung gesucht.

Wie hoch ist die Ausbildungsbereitschaft bei den Unternehmen im Landkreis Dillingen?

Von Oktober 2020 bis Juni 2021 wurden insgesamt 718 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 5 bzw. 0,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber lag hingegen bei 515. Das entspricht exakt dem Vorjahresniveau. Das Bewerber-Stellen-Verhältnis ist daher aus Sicht der Ausbildungssuchenden weiterhin positiv: Auf einen gemeldetem Bewerber kommen 1,39 gemeldete Berufsausbildungsstellen. Bisher blieben noch 327 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig haben 135 junge Menschen noch keine Ausbildung oder eine Alternative.

Folge der Corona-Pandemie: Die Beschäftigung hat leicht abgenommen

Der Leiter der Donauwörther Arbeitsagentur berichtet zu den neuesten Zahlen aus der Beschäftigtenstatistik: „Trotz Corona-Pandemie hat die Beschäftigung nur leicht abgenommen, was wirklich bemerkenswert ist. Ende Dezember 2020, dem letzten Quartalsstichtag, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Landkreis Dillingen auf 34.634. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das eine Abnahme um 101 oder 0,3 Prozent. Dass die Beschäftigung kaum eingebrochen ist, verdanken wir der Kurzarbeit, die bei Konjunktureinbrüchen und besonders seit Beginn der Pandemie die Existenz von Betrieben und Arbeitnehmern sichert.“

In diesen Bereichen ist die Zahl der Beschäftigten gestiegen

In einigen Wirtschaftsbereichen sind die Beschäftigtenzahlen gestiegen, wie zum Beispiel in der Herstellung von Vorleistungsgütern (einem Teilbereich des Verarbeitenden Gewerbes), Handel, Instandhaltung / Reparatur Kraftfahrzeugen, Gesundheitswesen, öffentliche Verwaltung, Heime und Sozialwesen und im Bereich Wasser / Abwasser / Abfall. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme bei der Herstellung von Vorleistungsgütern (plus 316 oder 19,8 Prozent); am ungünstigsten war dagegen die Entwicklung bei der Herstellung von überwiegend häuslich konsumierten Gütern, einem anderen Teilbereich des Verarbeitenden Gewerbes (minus 474 oder 22,6 Prozent).