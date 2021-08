Landkreis Dillingen

Die aktuellen Baustellen im Landkreis Dillingen

Plus Sommerzeit ist Baustellenzeit. Ein Überblick über die Baustellen im Landkreis Dillingen samt Grafik.

Von Cordula Homann

Wer aktuell von Gundelfingen nach Haunsheim will, kommt erst einmal an einigen Baustellenschildern vorbei. Sie weisen auf die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt hin. Ist man dann bis kurz vors Ortsschild vorgedrungen, geht es erst einmal nach links auf den Radweg – und wieder rechts, vorbei an Gärten und Gartenzäunen. Ganz schön eng, wenn jemand entgegenkommt. Irgendwann steht man dann aber auf der Schlossstraße und hat es geschafft. Für die Haunsheimerinnen und Haunsheimer ist die gesperrte Straße schon länger Alltag. Wer einfach nur durch den Ort will, muss sich entweder über die Umleitung schlängeln oder in einem großen Bogen über Wittislingen in Richtung Bachtal fahren.

