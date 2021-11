Landkreis Dillingen

12:00 Uhr

Die ersten Frostnächte im Kreis Dillingen kündigen sich an

Analysten erwarten trotz der Zunahme von Auto-Abos weiterhin ein großes Interesse am eigenen Fahrzeug.

Plus Unser Wetterfrosch Benjamin Grimm rät, die Saison der Heißgetränke einzuläuten. Das sind die aktuellen Wetteraussichten für das kommende Wochenende.

Von Simone Bronnhuber

So langsam aber sicher wird es ungemütlich. Zumindest sind die warmen Sonnenstunden zählbar. Pünktlich zum 1. November ist der Dauerregen gekommen und hat in den vergangenen Tagen so einige Liter Wasser vom Himmel fallen lassen. Und der Landkreis Dillingen hat sich zudem wieder von seiner typischen (Wetter)Seite gezeigt: Nebel, Nebel, Nebel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen