Die fünfte Jahreszeit im Kreis Dillingen: "Der Fasching findet statt"

Plus Während die meisten Prinzenpaare noch hoffen und bangen, dass sie im nächsten Jahr auf der Bühne stehen können, haben die ersten Gesellschaften im Kreis bereits ihre Veranstaltungen abgesagt.

Es hätte ein Fasching voller Wiedersehensfreude werden sollen. Nachdem die letzte Saison coronabedingt ausfallen musste, standen die Närrinnen und Narren in den Startlöchern, um mit bunten Kostümen und kreativen Tanzeinlagen wieder Freude in den Alltag zu bringen. Die anhaltende pandemische Lage macht aber wieder einmal vielen einen Strich durch die Rechnung.