Diebe klauen Ceranfeld aus Dillinger Mittelschule

Aus dem Neubautrakt der Dillinger Mittelschule verschwinden über Nacht mehrere Küchengeräte. Und auch in Höchstädt wurde etwas geklaut.





Wollte da jemand seine Küche neu einrichten? Näheres zum Motiv der Tat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist nicht bekannt. Nur so viel: Aus dem Neubautrakt der Mittelschule Dillingen an der Ziegelstraße wurden drei Küchengeräte aus der Teeküche entwendet. Darunter befanden sich neben einem Ceranfeld auch eine Mikrowelle und eine Spültischarmatur. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf etwa 600 Euro.

In Höchstädt verschwindet ein Fahrrad

Zwischen Montag, 18. Oktober und Mittwoch, 20. Oktober wurde aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Sonderheimer Straße in Höchstädt ein schwarzes BMX-Fahrrad der Marke Moondraker entwendet. Der Wert des Rades wird mit circa 200 Euro beziffert.

Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter der Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

