Digitalministerin Bär will überall im Kreis Dillingen schnelles Netz

Plus Die CSU-Politikerin Dorothee Bär betont in Dillingen, dass genügend Geld da sei, um die Versorgungslücken auf dem Land zu schließen. Sie sagt auch, warum dies bisher oft zu lange gedauert hat

Obwohl sie zuvor erst einmal Dillingen besucht hat, weckt der Name der Kreisstadt Kindheitserinnerungen bei Digitalministerin Dorothee Bär. „Meine Eltern waren Lehrer, und sie haben immer wieder von Dillingen gesprochen“, sagt die CSU-Politikerin mit einem Lächeln. Demnach müssen es gute Erfahrungen gewesen sein, die ihre Eltern in der Dillinger Lehrerakademie gemacht haben.