Landkreis Dillingen

vor 26 Min.

Dillingens Landrat kritisiert die aktuelle Verteilung des Corona-Impfstoffs

Plus Seit Wochen schneidet der Dillinger Landkreis im bayernweiten Impf-Vergleich schlecht ab. Dillingens Landrat Leo Schrell fordert deswegen eine Änderung der Verteilung der Corona-Impfstoffe.

Von Cordula Homann

Die aktuellen Impfdaten aus dem Landkreis Dillingen belegen es: In der Region werden im Schnitt weniger Menschen gegen das Coronavirus geimpft als anderswo: 9,2 Prozent der Einwohner im Landkreis Dillingen sind inzwischen vollständig geimpft, das sind 8901 Menschen. In Bayern sind im Schnitt 10,5 Prozent vollständig geimpft, deutschlandweit sind es 11,2 Prozent. Die Zahlen teilte das Dillinger Landratsamt am Montag mit.

Themen folgen