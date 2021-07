Dillinger Amtsgericht verurteilt Mann wegen versuchter Vergewaltigung

Plus Ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen soll versucht haben, seine Ex-Freundin zu vergewaltigen. Doch im Prozess vor dem Dillinger Amtsgericht sieht er den Vorfall völlig anders.

Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Freiheitsberaubung und – das wiegt am Schwersten – versuchte Vergewaltigung. Die Liste der Dinge, die ein Mann aus dem Landkreis Dillingen seiner Ex-Freundin angetan haben soll, ist lang. Vor dem Dillinger Amtsgericht musste sich der 30-Jährige am Donnerstag deshalb verantworten. Dabei wurde schnell klar, dass dieser Prozess ungewöhnlich wird.